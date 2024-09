Sempre al tuo fianco, la nuova serie di Rai 1: anticipazioni, trama e cast con Ambra Angiolini

video suggerito

Domenica 15 settembre andrà in onda su Rai 1 Sempre al tuo fianco, la nuova serie TV con protagonista Ambra Angiolini. Ambientata sull’isola di Stromboli, la serie è stata al centro delle cronache per un incendio scoppiato proprio durante le riprese, che ha coinvolto parte del set . La storia racconta il lavoro della Protezione Civile, un’organizzazione fondamentale nelle situazioni di emergenza, e prende ispirazione dalla precedente produzione dedicata al caso Alfredino Rampi. La serie tv si divide in sei puntate per sei settimane.

Le anticipazioni della prima puntata di Sempre al tuo fianco

Nella prima puntata conosciamo la vita di Sara Nobili. Sara è una vulcanologa della Protezione Civile Nazionale. Nata a Stromboli, ha da poco divorziato da Massimo e si è trasferita a Roma lasciando, per decisione condivisa, la figlia Marina alle cure dell'ex marito. Nel frattempo Sara, con la sua squadra, deve affrontare la scomparsa di alcuni ragazzini nei monti Sibillini.

La trama della serie Sempre al tuo fianco

Sempre al tuo fianco è dedicata agli operatori della Protezione Civile. La serie segue le vicende di Sara Nobili (Ambra Angiolini), responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli. Nella serie si affronteranno le esigenze tipiche a cui fanno fronte quelli della Protezione Civile: disastri naturali, crisi umanitarie ma anche difficoltà personali.

Il cast: attori e personaggi

Sempre al tuo fianco è una serie diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella. Il cast è guidato da Ambra Angiolini nei panni di Sara Nobili. Al suo fianco, ecco l'elenco completo dei principali attori e personaggi:

Ambra Angiolini è Sara Nobili ;

è ; Andrea Bosca è Renato Lussu ;

è ; Thomas Trabacchi è Ottavio Canovi ;

è ; Fortunato Cerlino è Egidio Merlo ;

è ; Alessandro Tedeschi è Victor Paoli ;

è ; Gaia Messerklinger è Ginevra Carbone ;

è ; Francesco Meoni è Stefano Calindri ;

è ; Luigi Fedele è Federico Urbani ;

è ; Tecla Insolia è Marina Caruso ;

è ; Peppino Mazzotta è Massimo Caruso.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Sempre al tuo fianco si compone di sei puntate, ognuna divisa in due episodi, per sei prime serate. Per seguire la serie fiction con Ambra Angiolini, basterà accendere il televisore e sintonizzarlo su Rai1. Sarà possibile, come di consueto, vedere Sempre al tuo fianco in diretta streaming oppure on demand grazie alla piattaforma di Raiplay.

Dove è stata girata la serie Sempre al tuo fianco

Le riprese della serie si sono svolte in gran parte sull’isola di Stromboli, un luogo suggestivo e unico, ma non senza difficoltà. Durante le riprese, infatti, si è verificato un incendio che ha coinvolto l’isola, attirando l’attenzione della cronaca nazionale.