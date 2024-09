Ascolti tv domenica 29 settembre: chi ha vinto tra Sempre al tuo fianco e La rosa della vendetta

video suggerito

Il palinsesto televisivo di ieri sera, domenica 29 settembre 2024, ha offerto ai telespettatori fiction, programmi di intrattenimento, approfondimento e attualità. Su Rai 1 è andato in onda l'appuntamento con Sempre al tuo fianco, la fiction con Ambra Angiolini protagonista. Su Canale5, invece, i nuovi episodi de La rosa della vendetta. Su Italia 1 è iniziata la nuova stagione de Le Iene che, tra i vari servizi, ha trasmesso l'intervista a Taylor Mega. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Sempre al tuo fianco e Canale5 con La rosa della vendetta

La fiction con Ambra Angiolini, Sempre al tuo fianco, andata in onda ieri sera in prima serata su Rai 1 ha raggiunto 2.359.000 spettatori pari allo share del 15.1%. Vince in termini di ascolti televisivi contro la soap opera turca La rosa della vendetta, andata in onda su Canale5 in prima serata, che ha totalizzato, invece, 2.235.000 telespettatori pari allo share del 13.72%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Il telefilm 911 in onda su Rai 2 ha raggiunto 694.000 spettatori (share del 3.7%). Presa diretta su Rai 3 ha intrattenuto 1.158.000 spettatori pari al 6.8% di share. Le Iene Show su Italia Uno ha raggiunto 1.239.000 spettatori con il 10.3% di share. Zona Bianca su Rete4 ha totalizzato 745.000 spettatori pari al 6% di share. Blacklight su Tv8 ha intrattenuto 348.000 spettatori con il 2.2% di share. Renato Zero Autoritratto in onda sul NOVE ha intrattenuto X spettatori pari ad uno share del %. Eden Un pianeta da salvare su La7 ha raggiunto 467.000 spettatori e il 3.5% di share.