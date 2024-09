video suggerito

Ascolti tv domenica 15 settembre: chi ha vinto tra Sempre al tuo fianco e La rosa della vendetta Gli ascolti tv di domenica 15 settembre 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con Sempre al tuo fianco e Canale5 con La rosa della vendetta. Tutti i dati auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri, domenica 15 settembre 2024, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, approfondimento, informazione e serie tv. Su Rai 1 è andata in onda la fiction con Ambra Angiolini ambientata in Sicilia, sull'Isola di Stromboli, Sempre al tuo fianco, mentre su Canale 5 è stato trasmesso un nuovo appuntamento con la serie turca La rosa della vendetta. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Sempre al tuo fianco e Canale5 con La rosa della vendetta

Sempre al tuo fianco, la fiction con Ambra Angiolini protagonista ambientata sull'isola di Stromboli, andata in onda su Rai1 ieri sera, domenica 15 settembre, ha intrattenuto 2.436.000 spettatori pari al 15.6% di share. Vince, seppur di poco, la sfida agli ascolti tv contro La rosa della vendetta su Canale 5: la serie televisiva turca ha intrattenuto 2.317.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. 911 (Che i giochi abbiano inizio) e 9-1-1: Lone Star andate in onda su Rai 2 hanno registrato 669.000 spettatori pari al 3.7% di share e 752.000 spettatori pari al 4.5% di share. Presa diretta su Rai 3 ha intrattenuto 1.056.000 spettatori pari al 6.3% di share. Lo show comico di Roberto Lipari, Roberto Lipari… E ho detto tutto, andato in onda su Italia 1 ha intrattenuto 624.000 spettatori con il 4.2% di share. Zona Bianca su Rete4 ha intrattenuto 747.000 spettatori pari al 6.1% di share. Karate Kid – La leggenda continua su Tv8 ha intrattenuto 435.000 spettatori con il 3.1% di share. Little Big Italy sul NOVE ha registrato 395.000 spettatori pari al 2.5% di share. Eden Un pianeta da salvare su La7 ha segnato 387.000 spettatori e il 2.8% di share.