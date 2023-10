Miriam Leone è una dama in abito di velluto: chi è Giulia Portalupi Miriam Leone è la protagonista de “I leoni di Sicilia”, dal 25 ottobre su Disney+. Interpreta Giulia Portalupi.

Miriam Leone nei mesi scorsi ha lavorato a un importante progetto, di cui ha snocciolato qualche anteprima fotografica sui social. L'attrice nel 2022 è stata sul grande schermo nei panni di Eva Kant, interpretazione che l'ha costretta a un radicale cambio look all'insegna dei capelli biondi. Presto tornerà al cinema per il sequel dal titolo Diabolik – chi sei?, ma non solo. Debutterà nella serie Disney+ I leoni di Sicilia, di cui ha dato un altro assaggio su Instagram.

Perché Miriam Leone indossa abiti d'epoca

I leoni di Sicilia è una serie televisiva italo-statunitense diretta dal regista Paolo Genovese e tratta dai romanzi di Stefania Auci. La storia racconta le vicende familiari dei Florio ed è ambientata nella Sicilia dell'Ottocento e fino all'Unità d'Italia del 1861. Debutterà su Disney+ il 25 ottobre 2023 e c'è grande attesa per l'interpretazione di Miriam Leone. Il progetto ha fatto sì che l'attrice tornasse nella sua amatissima terra: le riprese, infatti, si sono svolte a Palermo e hanno coinvolto diverse location, portando la città indietro nel tempo di oltre 200 anni.

"Momenti Giulia Portalupi"

"Momenti Giulia Portalupi": così ha scritto Miriam Leone, condividendo uno scatto che la ritrae con gli abiti di scena. È un elegantissimo vestito d'epoca blu scuro di velluto, con ampie maniche a sbuffo: il look è impreziosito da gioielli d'oro e orecchini di perle, coi capelli mossi raccolti in una sorta di chignon. Nella serie tv di prossima uscita, l'attrice interpreta appunto Giulia Portalupi.

Miriam Leone interpreta Giulia Portalupi

Giulia Portalupi è una donna nata a Milano e trapiantata a Palermo per motivi di lavoro del padre: è dinamica e controcorrente rispetto alle visioni della società del tempo. Ha una relazione molto difficile e tormentata con Vincenzo Florio (Michele Riondino). È amore a prima vista, ma lei non è ben vista dalla famiglia di lui, la madre in particolare. Difatti non vuole sposarla. La coppia finisce al centro dei pettegolezzi, data la nascita di tre figli in quattro anni, tutti fuori dal matrimonio. Serviranno tanti anni e tanto dolore per arrivare all'altare.