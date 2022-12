Miriam Leone in bianco col maxi spacco: perché è tornata a indossare l’abito da sposa Miriam Leone è tornata a indossare l’abito da sposa ma questa volta il matrimonio con Paolo Carullo non c’entra nulla. Ecco per quale motivo ha posato splendida e raggiante in total white.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti ricordano lo spettacolare matrimonio siciliano di Miriam Leone? Era settembre 2021 quando ha pronunciato il fatidico sì al fianco di Paolo Carullo e ancora oggi non potrebbe essere più soddisfatta della scelta fatta (e dei tre splendidi vestiti di pizzo griffati e su misura). A oltre un anno di distanza dal grande giorno l'attrice è tornata a indossare l'abito bianco ma questa volta le nozze e le promesse di amore eterno non c'entrano nulla. Al termine di una nuova esperienza sul set, si è lasciata immortalare fuori dal camerino in total white, facendo sognare tutti i suoi fan: ecco tutti i dettagli dell'adorabile look bridal sfoggiato sui social.

L'abito bianco di Miriam Leone

Nella foto condivisa di recente sui social Miriam Leone è tornata a indossare l'abito da sposa ma in una versione diversa rispetto a quella sfoggiata al matrimonio. L'attrice ha posato fuori dal camerino con indosso uno splendido vestito bianco, un modello col bustier strapless steccato e l'abbottonatura a corsetto sulla schiena e una pomposa gonna in tinta con dei drappeggi laterali che formano un maxi spacco. Niente tacchi a spillo, Miriam è rimasta a piedi nudi, lasciando in vista le gambe. Ha inoltre tenuto i capelli al naturale, ovvero leggermente mossi, legandoli in un mezzo raccolto improvvisato, mentre per quanto riguarda il make-up non ha voluto nulla di troppo marcato.

Miriam Leone si trasforma in Giulia Portalupi

Perché Miriam Leone è tornata a indossare l'abito da sposa a più di un anno dal matrimonio con Paolo Carullo? La sua romantica storia d'amore non c'entra nulla, lo ha fatto per motivi cinematografici visto che presto tornerà sul piccolo schermo nei panni di Giulia Portalupi, la protagonista del libro di Stefania Auci a cui si ispira la fiction che ha pena finito di registrare. Sui social non ha esitato a raccontare questa meravigliosa esperienza dicendo: "Giulia ♥️ Grazie per le emozioni di questi mesi, per i luoghi bellissimi in cui mi hai portato, anche quelli dell’anima, per le persone meravigliose che mi hai fatto incontrare, per la gioia ogni giorno di arrivare sul set e indossare i tuoi panni". A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'uscita della serie per ammirarla ancora una volta in abito bianco.