“Sembrava Quarto Grado”, perché Davide Parenti ha scelto Belen Rodriguez a Le Iene L’arrivo alla conduzione di Belen Rodriguez risponde a una richiesta ben precisa di Mediaset per dare allo storico programma una svolta leggera per Le Iene troppo cupo di recente per l’azienda. In lizza c’erano altri nomi, come quello di Alessia Marcuzzi.

A cura di Andrea Parrella

Da due settimane la conduzione de Le Iene si è rinnovata. Dopo l'inizio di stagione con Nicola Savino e diverse donne alla conduzione con lui, il programma storico di Davide Parenti ha cambiato guida, con il ritorno di Teo Mammucari dopo alcuni anni, ma soprattutto con la novità di Belén Rodriguez. Un nome, quella della showgirl argentina, che fa inevitabilmente discutere, trattandosi di una dominatrice del gossip degli ultimi anni, costantemente presente al centro del dibattito pubblico, anche di quello televisivo.

La scelta della conduttrice argentina a Le Iene arriva dopo essere stata un'ipotesi per anni, mai concretizzata. Ma si tratta di una scelta che nasce da un'esigenza molto precisa manifestata dall'editore. Pare infatti che il programma di inchieste di Italia 1, pronto a festeggiare i 25 anni di vita, sia stato oggetto di dibattito tra i corridoi di Mediaset negli ultimi mesi. Forte di un successo eterno e mai messo in discussione dall'emittente, stando a quanto apprende Fanpage.it Le Iene di recente era diventato per i vertici dell'azienda (tradotto: Piersilvio Berlusconi) troppo cupo ed eccessivamente concentrato su fatti di cronaca, tralasciando la componente di leggerezza. "Sembra lo spin off di Quarto Grado", questa la voce che circolava tra i corridoi, con riferimento al programma di cronaca di Rete4 condotto da Nuzzi. Voce e percezione che deve essere giunta all'orecchio di Berlusconi, il quale avrebbe chiesto a Parenti una svolta di leggerezza, per dare "maggiore luminosità" al programma.

Marcuzzi e Elodie, le alternative a Belen

Da qui la decisione di Teo Mammucari e di Belén Rodriguez, nome che Davide Parenti avrebbe proposto all'azienda, mentre ne circolavano altri. Da quello di Alessia Marcuzzi, il cui ritorno dopo il clamoroso addio era stato infatti era tra le ipotesi dei mesi scorsi, così come un'ipotesi Elodie, tra le conduttrici dell'ultimo ciclo autunnale.

Per Belen la possibilità di una svolta

È ancora presto per dire se la coppia Belèn-Mammucari darà i suoi frutti. Le Iene è un marchio storico, alla conduzione del quale si sono succeduti decine di conduttori e conduttrici e le prime due puntate della loro gestione si scontrano con la concorrenza interna di Michelle Impossible, show di Canale 5 della Hunziker. Se per il comico romano è una conferma in un ruolo che ha già ricoperto in passato, per Belén Rodriguez si tratta di un momento cruciale del proprio percorso televisivo. Percepita per anni come astro nascente del panorama Mediaset, ha avuto difficoltà a spiccare il volo. Se per programmi a lei non adatti, o per qualità personali, non è del tutto chiaro e Le Iene può rappresentare la svolta, positiva o negativa che sia.