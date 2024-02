Paola Perego operata per un cancro al rene: “Non è stato facile, sto ancora elaborando la malattia” Ospite di Verissimo nella puntata del 18 febbraio, Paola Perego ha parlato della recente diagnosi di cancro al rene, per il quale è stata operata. La conduttrice di Citofonare Rai 2 ha poi lanciato un importante messaggio a favore della prevenzione: “Può salvare la vita. Oggi sto bene, sto ancora elaborando quello che mi è successo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Perego è stata ospite di Verissimo nella puntata del 18 febbraio. La conduttrice di Citofonare Rai 2 ha parlato per la prima volta del cancro al rene che le è stato diagnosticato e per il quale è stata operata, meno di un mese fa. Oggi fa sapere di star bene, anche se non è stato facile: "Adesso sto ancora elaborando quello che mi è successo".

Paola Perego e la lotta contro il cancro al rene

"Sono reduce da un cancro, non è stato facile. Ora sto bene", ha raccontato Paola Perego a Silvia Toffanin. La conduttrice di Citofonare Rai2, meno di un mese fa, aveva raccontato su Instagram di essersi sottoposta a una nefrectomia parziale per via di un cancro al rene, lanciando anche un importante messaggio a favore della prevenzione. Messaggio che ha voluto ribadire, ancora una volta, a Verissimo: "La prevenzione è importante, può salvare la vita. Ho scoperto il tumore solo facendola, altrimenti forse si sarebbe ingrandito".

Perego ha raccontato di aver scoperto la malattia proprio grazie alla prevenzione: "Ho fatto un normalissimo controllo e hanno visto qualcosa che non andava al rene. Poi la diagnosi di carcinoma. Mi sento una privilegiata perché posso fare privatamente i controlli ogni anno". La conduttrice sta ancora metabolizzando quanto le è accaduto:

Non l'ho realizzato subito, ma dopo l'intervento. Adesso sto ancora elaborando il fatto di aver avuto il cancro. Pensi sempre che possa accadere solo agli altri, è abbastanza shockante. I miei figli erano spaventati.

Paola Perego e gli attacchi di panico

Nel corso dell'intervista a Verissimo, Perego ha parlato anche degli attacchi di panico, di cui ha sofferto per più di 20 anni. Un problema per il quale ha fatto a lungo uso di psicofarmaci e ha vissuto momenti difficili della sua vita:

Gli attacchi di panico erano invalidanti. Di aver fatto uso di psicofarmaci l'ho ammesso dopo, una volta che ne sono uscita, non mentre li prendevo. Sono riuscita ad andare avanti solo con quelli e con la psicoterapia, altrimenti non ce l'avrei fatta. Andavo a lavorare sotto effetto di farmaci, poi stavo a casa ad aspettare il prossimo attacco. Uscire di casa, aumentava la paura.