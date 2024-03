Paola Perego abbandona la diretta di Citofonare Rai2, Simona Ventura spiega: “Non si è sentita bene” Paola Perego ha lasciato la trasmissione Citofonare Rai2, programma che conduce ogni domenica con Simona Ventura, senza farvi ritorno. La collega ha spiegato: “Paola non si è sentita bene, niente di grave” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Paola Perego, dopo la pausa pubblicitaria, non ha fatto più ritorno nella puntata di domenica 3 marzo di Citofonare Rai 2, trasmissione che conduce insieme a Simona Ventura. È stata la collega a spiegare il motivo della sua assenza: "Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. È dovuta andare a casa". Paola Perego ha poi pubblicato una storia su Instagram tranquillizzando gli spettatori sulle sue condizioni di salute.

Paola Perego: "Sono stata poco bene"

Di recente Paola Perego ha raccontato del cancro al rene che le è stato diagnosticato e per il quale ha subito un’operazione. Da qui la preoccupazione degli spettatori, rassicurarti poi dalla conduttrice con una storia su Instagram:

"Buongiorno. Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò seguire la diretta con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima"

Paola Perego e la malattia

Ospite da Verissimo nella puntata del 18 febbraio, Paola Perego aveva raccontato a Silvia Toffanin della sua malattia e degli attacchi di panico di cui ha sofferto per più di 20 anni. La conduttrice di Citofonare Rai2, circa un mese fa, scriveva su Instagram di essersi sottoposta a una nefrectomia parziale per via di un cancro al rene, ricordando ai suoi followers l’importanza della prevenzione. Messaggio che aveva ribadito anche nel corso della puntata di Verissimo: "La prevenzione è importante, può salvare la vita. Ho scoperto il tumore solo facendola, altrimenti forse si sarebbe ingrandito". A proposito della malattia diceva: "Sono reduce da un cancro, non è stato facile. Ora sto bene”. Paola Perego aveva poi svelato di aver dovuto fare i conti con gli attacchi di panico e con l’uso di psicofarmaci: “Gli attacchi di panico erano invalidanti. Di aver fatto uso di psicofarmaci l'ho ammesso dopo, una volta che ne sono uscita, non mentre li prendevo. Sono riuscita ad andare avanti solo con quelli e con la psicoterapia, altrimenti non ce l'avrei fatta. Andavo a lavorare sotto effetto di farmaci, poi stavo a casa ad aspettare il prossimo attacco. Uscire di casa, aumentava la paura".