Sarah Ferguson, duchessa di York, operata per un tumore al seno scoperto dopo un controllo

Sarah Ferguson ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno. La Duchessa di York, 63 anni, ha scoperto la malattia durante una mammografia di routine ed è stata subito operata. A farlo sapere il suo portavoce al tabloid Mirror. L'ex moglie del principe Andrea, figlio della Regina Elisabetta, è stata dimessa dall'ospedale e si trova ora in convalescenza a casa con la famiglia.

Sarah Ferguson operata per un cancro al seno

Come ha spiegato il suo portavoce al tabloid inglese, Sarah Ferguson ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno dopo una mammografia di routine a cui si era sottoposta. Dopo la scoperta, le è stata consigliato di "sottoporsi a un intervento chirurgico", che si è svolto all'ospedale di King Edward VII, clinica privata di Londra, dove è stata ricoverata per alcuni giorni. Stando a quanto si apprende, l'operazione di rimozione del tumore è "avvenuta con successo" e la Duchessa di York è rientrata a casa a Windsor per trascorrere la convalescenza con la famiglia, tra cui le due figlie Beatrice ed Eugenia.

L'importanza della prevenzione

La duchessa di York ha scoperto il tumore dopo un ordinario controllo e, prima di sottoporsi all'operazione, non presentava alcun sintomo. Vista la sua recente esperienza, come ha spiegato il portavoce al Mirror, Sarah Ferguson "sottolinea l'importanza di uno screening regolare". Poi ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutto il personale medico che le ha prestato aiuto, oltre a coloro che sono stati in grado di identificare la malattia in forma precoce, come ha dichiarato una fonte al The Sun: "È stato un momento difficile, ma lei è molto grata al personale medico che ha eseguito la mammografia e l'ha rilevata in anticipo e al personale medico che si è preso cura di lei in questi ultimi giorni, è incredibilmente grata".