Paola Ferrari ha un tumore al viso: "È piccolo, presto mi opero e poi torno a lavoro" Paola Ferrari ha confessato di avere un tumore al viso nella trasmissione di Monica Setta: "Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno".

Paola Ferrari ha annunciato di avere un "piccolo tumore" e che presto si opererà per poter tornare poi presto al lavoro. La giornalista ha parlato della malattia dopo l'annuncio di Sarah Ferguson in riferimento al tumore della pelle che l'ha colpita. La malattia raccontata a Monica Setta durante Storie di donne al bivio: "Fate prevenzione".

Le parole di Paola Ferrari

Paola Ferrari ha confessato di avere un tumore al viso nella trasmissione di Monica Setta: "Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione".

È un carcinoma basiliare, sempre sul viso, l'ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo.

Il messaggio per la prevenzione

Paola Ferrari è portavoce della lotta contro il melanoma: "Dobbiamo fare prevenzione, sempre", ha spiegato la conduttrice di 90esimo minuto. "La volta scorsa non avevo fatto queste ricerche. Un dermatologo mi aveva detto che si trattava di un'angioma, una cosa benigna, e ho fatto passare troppo tempo. Se avessi avuto un melanoma, non sarei qui a parlarne". In quel caso l'operazione è stata fatta con un taglio, come ha spiegato lei stessa incoraggiando le donne a non avere paura: "Ho un taglio che va dall'occhio a metà guancia, fatto molto bene. Anzi, non abbiate paura perché i chirurghi italiani sono bravissimi. Per il 2024 mi auguro un'altra scoperta scientifica importante, che possa aiutare specialmente noi donne".