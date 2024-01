La giornalista CNN annuncia in diretta: “Ho un cancro al seno, ringrazio ogni giorno di essere viva” La giornalista Sara Sidner si ritaglia uno spazio durante il notiziario per condividere il suo problema di salute, implorando le donne di fare controlli periodici. Poi aggiunge, in lacrime: “Ecco qualcosa che non avrei nemmeno lontanamente immaginato, ringrazio il cancro per avermi scelta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Un momento di televisione di enorme impatto sull'emittente americana CNN quello che ha visto protagonista la giornalista Sara Sidner, che durante il notiziario della nota emittente internazionale si è ritagliata uno spazio per annunciare pubblicamente di avere un serio problema di salute e ha voluto lanciare un messaggio ad ascoltatori e ascoltartici.

L'annuncio della giornalista Sara Sidner

Queste le parole con cui Sidner ha esordito: "Vi chiedo un favore, prendetevi un secondo e pensate a otto nomi di donne che amate e conoscete nella vostra vita. Statisticamente una di loro ha o avrà un cancro al seno. Io sono quella che ce l'ha tra le mie amiche. Non sono mai stata malata per un giorno in vita mia, non fumo, raramente bevo, nessuno nella mia famiglia ha avuto un cancro al seno ed eccomi qui, con un cancro al terzo stadio". Il discorso della giornalista è quindi proseguito così:

Difficile dirlo ad alta voce. Sono al secondo mese di chemioterapia, farò radioterapia e una doppia mastectomia. Il terzo stadio non è ancora una condanna a morte per la maggior parte delle donne, ma questa è la realtà che ha letteralmente scioccato il mio sistema quando ho iniziato a fare più ricerche sull'argomento, qualcosa che non avrei mai saputo prima della mia diagnosi: se ti succede di essere una donna nera, hai il 41% in più di possibilità di morire per un cancro al seno rispetto alla controparte bianca.

La confessione pubblica della giornalista è quindi diventata un appello rivolto a tutte le donne: "Voglio dire, a tutte le mie sorelle, nere e bianche o mulatte che siano, per favore fate una mammografia ogni anno, fate degli esami da sole, cercate di scoprirlo prima di quanto abbia fatto io". Infine l'ammissione di quanto questa scoperto le abbia permesso di cambiare il proprio punto di vista sull'esistenza quotidiana:

Questo è qualcosa che non avrei nemmeno lontanamente immaginato, ma ringrazio il cancro per avermi scelta. Sto imparando che qualunque cosa possa accaderci, di amare ancora follemente questa vita e il fatto di essere vita significa qualcosa di molto diverso per adesso. Sono più felice perché non mi stresso più per cosa inutili e superficiali, per le quali mi innervosivo un tempo e adesso, ogni volta che tiro un singolo sospiro ringrazio di essere ancora qui con voi, di essere qui con i miei colleghi, i miei parenti, i miei amici, di poter ridere e sperare e tutto questo, miei cari, è abbastanza.