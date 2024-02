Nicole Eggert sta male, l’ex attrice di Baywatch: “Ho un cancro al seno al secondo stadio” L’attrice, che nella serie Tv interpretava il ruolo di Summer, racconta il suo dramma in un’intervista: “Se non mi fossi rifatta il seno e avessi avuto ancora il mio seno più piccolo e naturale, sono sicura che avrei sentito molto prima quel nodulo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

È convinta che le protesi che si è fatta mettere quand’era ancora una ragazzina e faceva parte del cast di “Baywatch”, abbiano complicato il tutto e oggi Nicole Eggert si prenderebbe letteralmente a calci per non essersi fatta controllare regolarmente il seno. L'attrice, divenuta celebre proprio per il ruolo di Summer nella serie Tv americana diventata celebre negli anni Novanta, ha usato questi toni per raccontare il suo flusso di pensiero da quando a dicembre dell’anno scorso le hanno trovato un carcinoma cribriforme al seno al secondo stadio: "Il mio cuore si è fermato – ha dichiarato a Inside Edition la 52enne ex attrice di Baywatch – non sentivo più nulla e tutto è diventato confuso".

Il pentimento di Nicole Eggert

Eggert, che dopo i problemi finanziari del passato oggi fa la gelataia spiega che quello che le hanno trovato è un tipo di cancro raro e invasivo: "Se non mi fossi rifatta il seno e avessi avuto ancora il mio seno più piccolo e naturale, sono sicura che avrei sentito molto prima quel nodulo. È stato un errore enorme, una decisione stupida, presa quando avevo 18 anni e mi sentivo insicura a causa del costume intero rosso che dovevo indossare per Baywatch e che, essendo piatta, non riuscivo a riempire".

La raccolta a sostegno dell'attrice

Oggi Eggert racconta di vivere in una condizione d'angoscia soprattutto in relazione alle sue due figlie, Dilyn (25 anni) e Keegan (12), che teme di dover lasciare sole se le sue condizioni di salute dovessero peggiorare. "Ricordo ancora l’orrore sul volto di Keegan, quando le ho detto del cancro", ha detto la Eggert nel corso dell'intervista, confessando inoltre di non riuscire a dormire la notte "per il pensiero delle bollette da pagare e delle spese mediche che dovrò sostenere". Per questa ragione sta ricevendo anche l'aiuto dell'amica Mindy Molinary, che per darle sostegno ha aperto una pagina su GoFundMe riuscendo a raccogliere finora quasi 40.000 dollari.