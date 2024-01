Caprarica sulle condizioni di salute della principessa Kate: “Un cancro è da escludere, ma c’è un problema” A Fanpage.it, Antonio Caprarica ci aiuta a fare luce sulla condizione della principessa Catherine (così preferisce essere chiamata adesso): “Escluderei un malanno di natura oncologica, ma ci potrebbe essere una diverticolite. Tornerà in pubblico solo a fine marzo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il mistero sulle condizioni di salute di Kate Middleton, o forse faremmo meglio a chiamarla principessa Catherine considerato il fatto che ha annunciato a tutti che preferirebbe essere chiamata così, dal momento che è adesso il pivot della Famiglia Reale dopo la morte della Regina Elisabetta. A Fanpage.it, Antonio Caprarica ci aiuta a fare luce sulla sua condizione, rassicurando tutti: "Le fonti di Kensington Palace, a cui bisogno dare credito, escludono che si tratta di un malanno di natura oncologica". E sui problemi alla prostata di Re Carlo: "Ha compiuto un gesto rivoluzionario perché non ci sono mai stati bollettini medici sui Reali".

C'è mistero sulle condizioni di salute della principessa Catherine.

Una delle regole auree dei Windsor è tenere la totale riservatezza sulle condizioni di salute. Non ci sono mai bollettini medici sulla Famiglia Reale e da questo punto di vista, Re Carlo ieri ha compiuto un gesto rivoluzionario.

Leggi anche Re Carlo sarà operato fra una settimana per un ingrossamento della prostata

Cosa ha fatto Re Carlo?

Ha annunciato non solo il ricovero, ma poi ha specificato anche che entrerà in clinica per il trattamento della prostata ingrossata che è un malanno comune degli uomini anziani e il fatto che l'abbia detto rappresenta un cambio di paradigma. I Windsor non annunciavano nemmeno le gravidanze, la stessa gravidanza di Carlo fu annunciata solo al settimo mese quando non era più possibile nascondere il pancione. È anche vero che la patologia che riguarda Carlo sembrerebbe molto meno grave rispetto a quella che coinvolge la principessa, nel qual caso un punto fermo c'è.

Quale?

Le fonti di Kensington Palace, a cui bisogno dare credito, escludono che si tratta di un malanno di natura oncologica. Escludendo questo e collegando altre informazioni, forse qualche indizio si riesce a costruire. Lei si è fatta ricoverare nella più importante clinica privata dell'intera Inghilterra, la London Clinic, ed è nota soprattutto perché per alcuni decenni ha avuto come suo principale chirurgo addominale un autentico luminare che si chiama John Nicols. È un emerito di 80 anni ma tutti i suoi assistenti e tutti i suoi aiuti continuano a operare lì. Questo spiega perché è ricoverata lì e non presso l'Eduardo VII, che è il consueto ospedale dei Reali.

Se non fosse un tumore, cos'altro potrebbe essere?

Ci potrebbe essere una diverticolite. Un'infiammazione ai diverticoli nella quale si procede con una chirurgia non in emergenza, ma pianificata che punta a rimuovere il tratto di intestino affetto dai diverticoli. È una pratica chirurgica ampiamente nota e collaudata.

Quali sono i tempi di recupero?

I tempi di recupero sono molto lunghi e questo spiegherebbe la ragione per cui fino alla fine di marzo, non vedremo la principessa in pubblico.

Tornando a Re Carlo, è possibile che abbia dichiarato il suo stato di salute per spostare l'attenzione dalle condizioni della principessa?

Onestamente no, perché l'annuncio di Re Carlo in fin dei conti è passato in secondo piano.

Per concludere, aspettiamo presto un suo ritorno in libreria. C'è qualcosa in uscita?

A maggio abbiamo un bel libro che sarà appassionante sul destino dell'Inghilterra e della sua monarchia, sempre edito da Sperling&Kupfer.