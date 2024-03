Come sta Kate Middleton: la foto con la madre e il giallo del ritorno agli eventi pubblici a giugno Cosa sappiamo sulle condizioni di salute di Kate Middleton, che nei giorni scorsi è stata immortalata per la prima volta in macchina con la madre Caroline dopo l’operazione all’addome a cui è stata sottoposta a gennaio: preoccupazione nel Regno Unito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Non si spengono i riflettori sulle condizioni di salute di Kate Middleton che lo scorso gennaio è stata sottoposta ad una delicata operazione all'addome i cui dettagli sono stati tenuti top secret. Nei giorni scorsi la principessa del Galles è stata immortalata per la prima volta dallo scorso Natale: nella foto, pubblicata dal sito americano TMZ, era in macchina con la madre Caroline a Windsor, dove sta continuando la riabilitazione.

Il primo evento di Kate dopo l'intervento a giugno

Poche ore dopo il Ministero degli Esteri inglese ha comunicato che la principessa parteciperà l'8 giugno al Trooping the Colour, cerimonia che da secoli segna i festeggiamenti per il compleanno del sovrano del Regno Unito. I biglietti per assistere alla parata che si terrà a Londra, come riportano i media britannici, già stanno andando a ruba. Si tratta del primo evento pubblico a cui Kate Middleton parteciperà dopo l'intervento. Anche se da Kensington Palace non è arrivata ancora alcuna conferma.

L'assenza improvvisa di William per motivi personali

Certo è che fonti reali parlavano finora di Pasqua come periodo fino al quale la principessa del Galles sarebbe stata fuori dagli impegni pubblici. Ma il prolungarsi della sua assenza non fa che alimentare anche teorie complottiste sul suo conto. A ciò si aggiunga anche il fatto che la scorsa settimana il principe William ha disertato all'ultimo minuto un evento pubblico a Windsor per non ben specificati "motivi personali", che hanno fatto crescere l'apprensione nel Regno Unito.

Kensington Palace: "La principessa sta bene"

Di ufficiale al momento non c'è nulla. Rispondendo alle voci, un portavoce di Kensington Palace si è limitato a dire: "Siamo stati molto chiari fin dall'inizio che la principessa del Galles sarebbe stata assente fino a dopo Pasqua e avremmo fornito aggiornamenti solo quando fosse avvenuto qualcosa di significativo. Ora sta bene".

Sempre da Palazzo, come riporta The Independent, è stato reso noto che la principessa resterà sotto l'attento controllo dei medici reali e beneficerà anche delle cure post-operatorie della London Clinic, con fisioterapisti dedicati a disposizione e con un piano personalizzato di terapie.

Ma a preoccupare sudditi e analisti è proprio il futuro della famiglia reale inglese. Non solo Kate Middleton è al momento fuori dai giochi: anche Re Carlo III si sta curando dopo la diagnosi di cancro, mentre la Regina Camilla ha annunciato che sarà in ferie per una decina di giorni per potersi riposare. Tutto è sulle spalle dell'erede al trono, William: ce la farà a resistere alle pressioni?