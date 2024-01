Alessia Marcuzzi come una dea alle Maldive: il suo 2024 comincia in bikini zebrato Alessia Marcuzzi è finita al centro del gossip per il presunto vecchio flirt con Stefano De Martino che Belén Rodriguez ha confermato di recente. La conduttrice, però, ha preferito non commentare la questione, continuando a godersi in bikini la sua vacanza alle Maldive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Alessia Marcuzzi è finita al centro dell'attenzione dei media da qualche giorno a questa parte, il motivo? Belén Rodriguez ha confermato le vecchie voci che parlavano del flirt con l'ex marito Stefano De Martino, arrivando addirittura a chiedere pubblicamente scusa ad Alessandro Rosica, l'influencer che all'epoca aveva diffuso il pettegolezzo ma a cui la conduttrice non aveva voluto credere. Alessia ha però preferito non lasciarsi travolgere dal gossip e, complice l'atmosfera rilassata del resort alle Maldive in cui alloggia, continua a godersi serenamente la vacanza paradisiaca che si è concessa per dare il via "col botto" al 2024.

Alessia Marcuzzi in bikini alle Maldive

Così come molte star dello spettacolo italiano, anche Alessia Marcuzzi è partita per Capodanno. Per lei niente neve o montagna, ha preferito una location più esotica, così da cominciare il nuovo anno tra tintarella, panorami da sogno e temperature estive. È volata alle Maldive e sta trascorrendo la pausa lavorativa al Four Season Resort sull'atollo di Landaa Giraavaru. Al motto di "Anche con la pioggia…This is paradise", si è lasciata immortalare mentre si rilassa su un dondolo con indosso un micro bikini zebrato. Capelli al naturale, niente trucco e una semplice camicia bianca sbottonata indossata come copricostume: Alessia sembra essere completamente disinteressata ai gossip che la riguardano e non può fare a meno di godersi al massimo il paradiso terrestre in cui si trova.

Il look di Capodanno di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi col corpetto intimo a Capodanno

Se per le mattinate trascorse in riva al mare Alessia Marcuzzi punta sui due pezzi mini e sgambati, per la serata di Capodanno ha lasciato spazio all'eleganza e alla sensualità. Ha rinunciato a paillettes e cristalli, solitamente considerati un must delle feste del 31 dicembre, preferendo un più sobrio total black.

Il corpetto intimo di Exilia

Ha abbinato un paio di pantaloni over a un corpetto di pizzo firmato Exilia, per la precisione un modello intimo con le spalline sottili, le coppe a balconcino e dei ricami dai dettagli trasparenti sia sul décolleté che lungo il busto. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 532 euro. Capelli lisci e sciolti, rossetto marcato sulle labbra e sorriso smagliante: Alessia ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa regina di femminilità.