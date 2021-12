La casa di Francesco Totti: sala giochi con flipper, pin pong e una stanza per la collezione di maglie Francesco Totti è uno dei calciatori più amati dagli italiani. Dalla collezione di maglie da calcio esposte in bacheca ad una sala giochi personale, scopriamo com’è fatta la sua casa romana.

A cura di Clara Salzano

Francesco Totti con una collezione di maglie da calcio della Roma

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate dagli italiani. L'ex capitano della Roma e la nota showgirl non pubblicizzano molto la loro vita privata che li vede sposati da sedici anni. Eppure sono numerosi i dettagli sulla loro casa che emergono attraverso le foto e i video condivisi sui social e che raccontano molto sul loro modo di essere, la loro vita di coppia e in famiglia. Dalla collezione di maglie da calcio esposte in bacheca ad una sala giochi personale, scopriamo com'è fatta la casa di Francesco Totti e Ilary Blasi.

La parete con le maglie da collezione di Francesco Totti

La stanza per la collezione di maglie da calcio di Totti

Attraverso le immagini e i video condivisi da Francesco Totti e Ilary Blasi è stato possibile notare una serie di particolari curiosi che riguardano la loro casa. Non si tratta di arredi extra lusso o oggetti preziosi ma di un intero piano dedicato alle passioni della coppia. Francesco Totti, dato il suo passato da calciatore di fama mondiale, ha collezionato numerose maglie da calcio, spesso scambiate dopo le partite giocate.

Il biliardo a casa di Francesco Totti

L'ampia e variegata collezione di maglie da calcio di Francesco Totti è esposta in una grande bacheca che occupa più di una parete nella sua casa. Le magli vengono considerate delle vere e proprie opere d'arte da esporre ciascuna in un riquadro dedicato e illuminato.

Le lampade neon di Francesco Totti e Ilary Blasi

La collezione di maglie da calcio non è l'unico elemento originale nella casa di Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia ama circondarsi di oggetti unici e dal gusto pop come le lampade al neon che raffigurano i volti di Totti e Blasi. C'è un intero piano della casa dedicato alle collezioni della coppia. Dalle immagini condivise sui social sembra che in un livello basement della casa romana di Totti ci sia una vera e propria sala giochi personale.

Un flipper in casa di Frabncesco Totti e Ilary Blasi

Nella sala giochi personale di Francesco Totti

Biliardo, flipper, videogiochi e tanto altro caratterizzano un intero piano della casa di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma e la moglie non hanno mai nascosto di amare e sapersi divertire. Non sorprende dunque che la loro casa sia un paese dei balocchi.

Il ping pong nella casa di Totti e Blasi

Tanti giochi e colori nella casa romana di Totti e Blasi ma anche tanto relax. La sala da giochi personale della coppia non manca infatti di comodi arredi come enormi divani componibili, maxi televisore e tutti gli addobbi necessari per creare un'accogliente atmosfera natalizia.