Ilary Blasi: “Aiutatemi a ritrovare il mio gatto a Sabaudia”, lì dove sarebbe ancora Francesco Totti Ilary Blasi ha smarrito il suo gatto Sphynx mentre era in vacanza con la figlia Isabel in Croazia. Una richiesta di aiuto su Instagram per ritrovarlo: “”Aiutatemi a ritrovare il mio gatto, si è smarrito in zona lungomare Sabaudia”. Proprio a Sabaudia dove la conduttrice avrebbe lasciato l’ex marito Francesco Totti nella residenza estiva di famiglia, a pochi isolati da quella di Noemi Bocchi.

Ilary Blasi ha ricevuto una brutta notizia mentre era in vacanza in barca in Croazia con la figlia Isabel. Si è perso il suo gatto Sphynx sul lungomare di Sabaudia, località balneare vicino Roma dove la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha una casa con l'ex marito Francesco Totti. Il luogo dove nelle ultime settimane si sarebbe consumato l'ultimo scontro coniugale, a causa della vicinanza del Pupone con Noemi Bocchi e del coinvolgimento della piccola Isabel con i figli di lei. Una story su Instagram per lanciare l'allarme e sollevare un appello: "Aiutatemi a trovare il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare Sabaudia". A supporto per essere contattata, un numero di telefono con prefisso Milano, che corrisponde all'agenzia Notoria, da tempo a capo della comunicazione e della gestione della sua immagine.

Ilary Blasi in vacanza in Croazia

Ilary Blasi ha due gatti, entrambi di razza Canadian Sphynx, caratterizzata dall'assenza di pelo: Alfio, il gatto scomparso, e Donna Paola. Era il 14 maggio 2021 quando la famiglia Totti diede il benvenuto al secondo gatto e lo presentò sui social con una foto che metteva in risalto il suo mantello nudo e i penetranti occhi alieni. Più volte sia Ilary che Totti sono stati protagonisti di simpatiche gag in casa che vedevano centrali proprio i due felini. Un'occasione in particolare finì su tutti i giornali, ovvero quando la Blasi fece uno scherzo al marito, dicendogli che in casa c'era una donna incinta. Ma si trattava di Donna Paola e il video dello spavento dell'ex Capitano della Roma finì ovunque. In questi ultimi travagliati mesi, la conduttrice ha portato con sé molto spesso i suoi animali domestici, condividendo nelle stories IG alcuni momenti buffi con amici e collaboratori.