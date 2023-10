Jennifer Lawrence lancia il trend per l’autunno: le Birkenstock si indossano con i calzini di spugna bianchi L’attrice premio Oscar ha indossato i sandali con calzini a Parigi in occasione della Fashion Week, dove si trovava per assistere alla sfilata di Dior.

A cura di Arianna Colzi

Jennifer Lawrence a Parigi

Il cambio look di Jennifer Lawrence non è passato inosservato: dai red carpet allo streestyle l'attrice ha mostrato uno stile più definito, seguendo l'onda del trend quiet luxury, ossia un lusso più sofisticato e senza loghi in vista. In una delle sue ultime uscite pubbliche, l'attrice de Il Lato Positivo ha indossato un paio di Birkenstock modello Arizona con un paio di calze bianche. Non è la prima tra le celebrities di Hollywood ad indossare questa combinazione confortevole.

Birkenstock con calzini il look ideale per un autunno che ancora non parte

I sandali più iconici dell'anno (un successo nato anche sulla scia del film Barbie) sono stati scelti da Jennifer Lawrence a Parigi: l'attrice Premio Oscar ha abbinato le scarpe con i calzini completando il look una gonna midi in jeans e una maglia a coste bianche. Dunque, mentre altre dive hanno optato per look alla francese, ispirati allo stile di Jane Birkin, lo stile di Lawrence ha ripreso un trend ormai popolare tra le star di Hollywood.

Kendall Jenner e Hailey Bieber: le Birkenstock con i calzi conquistano Hollywood

Il trend sembra essersi diffuso un po' ovunque, soprattutto tra le ragazze della Gen Z: in queste giornate dove le temperature sono ancora a metà tra estate e autunno, il match tra calzini e Birkenstock si vede sempre di più. A sdoganare le ciabatte con i calzini, qualche anno fa, era stata, tra le altre, Kendall Jenner, abbinandole con una canottiera sportiva bianca, leggins neri e una tote bag in tela. Tante celebrities, poi, utilizzano le Birkenstock per completare i loro look sportivi abbinandole con leggins e crop top, come abbiamo visto fare a Kaia Gerber, la modella figlia di Cindy Crawford. La stessa Gerber ha realizzato un look sportivo completandolo con una maglia color carne e una mini bag Cèline a spalla. Anche Hailey Bieber è stata immortalata con un look simile a quello scelto dalla figlia di Cindy Crawford, aggiungendo ai leggins un felpa oversize per rendere l'outfit ancora più sportivo.