Ilary Blasi mette da parte il bikini: continua le vacanze estive ad alta quota, in felpa e shorts Dopo il mare, la montagna. Ilary Blasi è sulle Dolomiti con degli amici. Niente micro bikini stavolta, ma tenute casual e sportive tra shorts e maxi felpe.

A cura di Giusy Dente

Dopo le vacanze al mare, per Ilary Blasi è tempo di relax in montagna. La conduttrice ha inaugurato l'estate volando prima verso la Tanzania, coi tre figli e la sorella. La partenza verso una meta così lontana non è stata affatto casuale, perché è arrivata all'indomani dell'annuncio di separazione con Francesco Totti. L'intenzione era quella di allontanarsi dai gossip, dai pettegolezzi sulla sua vita privata, che inevitabilmente si sono poi susseguiti in quelle ore decisive. La fine della storia d'amore tra il calciatore e la velina è ancora sulla bocca di tutti. Le nuove notizie raccontano di una fredda consegna delle chiavi della villa a Sabaudia. La conduttrice ha continuato lì le sue vacanze, una volta rientrata in Italia, per poi lasciare l'appartamento all'ex compagno. Lei a quel punto si è trasferita in montagna con amici.

L'estate in montagna di Ilary Blasi

Per Ilary Blasi è la prima estate senza Francesco Totti. Il tradimento di lui e la frequentazione con un'altra donna, hanno scioccato tutti. Ma la conduttrice non vuole fare la parte della donna triste e inconsolabile: proprio per questo, a detta degli amici a lei più vicini, avrebbe incrementato la sua presenza sui social. In effetti la 41enne sta condividendo di più il suo quotidiano con fan e follower, proprio per mostrare il suo lato forte e combattivo, quello di una donna che non vuol cedere alla delusione, ma che anzi sta lavorando per tornare più in forma di prima.

Si parla addirittura di un possibile anno sabbatico dalla tv, per riprendersi davvero al meglio prima di buttarsi nuovamente negli impegni di lavoro. Al momento si sta godendo la montagna: si trova sulle Dolomiti con un gruppetto di amici. Messi da parte i look balneari sfoggiati in Africa e a Tanzania, ha adottato un abbigliamento completamente diverso, adeguato alla nuova location e alle nuove avventurose giornate all'aperto. Anche nel guardaroba per le vacanze ad alta quota, però, non mancano i dettagli griffati e di lusso. Per la montagna ha optato per scarpe da ginnastica o scarponcini, shorts, felpe calde e ampie, come mostrato sui social. I fan si augurano che l'aria della montagna possa aiutare la conduttrice a mettere ordine tra i pensieri e a recuperare un po' di serenità, per tornare più carica di prima alla sua vita.