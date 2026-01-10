Isabel Totti in partenza con mamma Ilary Blasi: è adorabile col cappotto orsetto

Ilary Blasi ha raggiunto Bastian Muller a Francoforte e ha portato con lei anche la figlia Isabel Totti: ecco cosa ha indossato la bimba per la partenza.

Le feste di Natale potranno anche essere finite ma, a quanto pare, Ilary Blasi non ha perso la voglia di viaggiare. A pochi giorni dal rientro a Roma dopo la vacanza di lusso sulle Dolomiti, si è rimessa di nuovo in volo, questa volta per raggiungere il compagno Bastian Muller a Francoforte. Sebbene solitamente le partenze alla volta della Germania siano "in solitaria", questa volta ha voluto portare con lei un ospite speciale: la figlia minore, Isabel Totti. Immortalata in attesa al gate in aeroporto, quest'ultima ha sfoggiato un adorabile cappottino orsetto: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Chi ha firmato il cappotto orsetto di Isabel Totti

Isabel Totti sta crescendo e, nonostante non abbia ancora un profilo social tutto suo, appare spesso nelle foto e nelle Stories della mamma e della sorella Chanel. È proprio quanto successo nelle ultime ore: Ilary Blasi l'ha immortalata in aeroporto mentre stava partendo con lei alla volta di Francoforte.

Isabel Totti

Qual è il look "da volo" scelto dalla bimba? Ha puntato tutto sulla comodità abbinando dei pantaloni della tuta grigi a delle sneakers New Balance in tinta e ha completato l'outfit con cappello di lana e trolley dark. A fare la differenza è stato il cappotto: una giacca di pelliccia color tabacco con il cappuccio che riproduce il viso di un orsetto. Il capo è firmato Moschino e attualmente viene venduto solo sugli e-commerce di moda vintage (visto che fa parte di una vecchia collezione) a poco più di 100 euro.

Cappotto Moschino

Dove ha cenato Ilary Blasi a Francoforte

Ilary Blasi non ha mai taggato la città di Francoforte nelle sue Stories ma ha lasciato intendere di essere lì attraverso una foto di coppia, nella quale ha immortalato le sue mani accanto a quelle di Bastian sullo sfondo del menù di Moriki, un noto ristorante della città tedesca. Nella didascalia ha poi scritto "Our place", ovvero "Il nostro posto", lasciando intendere che ci vanno spesso insieme. Si tratta di un elegante ristorante fusion che offre un mix di cucina pan-asiatica moderna e artigianato giapponese tradizionale, la sua particolarità? Ogni piatto è curato nei minimi dettagli dal punto di vista estetico, tanto da poter essere considerato un'opera d'arte. Lo chef si chiama The Duc Ngo ed è un vero e proprio leader nel campo della cucina crossover creativa.