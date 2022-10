Ilary Blasi multata dopo il video in cui prende in giro Totti di fronte al negozio Rolex Lo scherzetto all’ex marito Francesco Totti vale una multa a Ilary Blasi, beccata con l’auto in sosta vietata a pochi minuti dal video girato di fronte a un negozio Rolex per prendere in giro l’ex marito.

A cura di Stefania Rocco

Uno scherzetto, quello destinato all’ex marito Francesco Totti, che vale decisamente più della multa presa per realizzarlo. È accaduto a Ilary Blasi, fotografata dai paparazzi del settimanale Chi nel giorno in cui ha registrato l’iconico video condiviso su Instagram e girato di fronte a un negozio Rolex in centro a Roma. I fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini sono riusciti a immortalare il momento esatto in cui Ilary, con un sorriso beffardo stampato sul volto, si posiziona di fronte all’insegna del rivenditore di preziosi orologi.

L’automobile di Ilary Blasi in sosta vietata ma la conduttrice resta di buonumore

La risata a stento trattenuta da Ilary poco prima di pubblicare il video in cui prende in giro Francesco Totti

La soddisfazione ricavata dal registrare e pubblicare quel video su Instagram, filmato in cui tagga ironica l’ex marito che l’aveva accusata di avere portato via i suoi orologi, non sembrerebbe essere stata minimamente offuscata dalla multa presa da Ilary per avere parcheggiato in sosta vietata. Nelle foto, la conduttrice, accompagnata dall’amica Alessia Solidani, si avvicina alla sua auto, registra la presenza dei vigili urbani e, dopo un breve scambio di battute, firma con espressione serena il verbale prima di andare via. Ma è l’immagine precedente, quella in cui Ilary non riesce a nascondere una risata di anticipo pregustando il momento in cui pubblicherà il filmato, quella più interessante dell’intero servizio. Blasi è stata accusata di avere uno o più amanti ed è rimasta a guardare mentre, settimana dopo settimana, il suo ex marito costruiva la sua nuova vita accanto alla compagna Noemi Bocchi. Ha incassato senza proferire un solo commento, salvo poi conquistarsi la scena pubblicando il filmato in cui prende in giro l’ex per le sue stesse dichiarazioni, video che le ha permesso di guadagnare un consenso ancora maggiore.

Ilary Blasi firma serena il verbale per l’auto parcheggiata in sosta vietata.

Il video in cui Ilary Blasi prende in giro Francesco Totti

È apparso come un fulmine a ciel sereno sul profilo Instagram di Ilary Blasi il video in cui la conduttrice prende in giro l’ex marito Francesco Totti. Si tratta di un breve filmato registrato di fronte a un negozio Rolex, noto marchio di orologi, gli stessi che l’eterno capitano della Roma l’aveva accusata di avergli sottratto. Ilary ha depotenziato quelle accuse, arrivate al termine di un legame durato 20 anni, filmandosi mentre mima il gesto di chi sgraffigna qualcosa, per poi pubblicare il filmato tra le sue Instagram story curandosi di taggare l’ex marito.