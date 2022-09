Alessia Solidani, l’amica che avrebbe coperto Ilary Blasi: “Messa in mezzo da persone che soffrono” Fanpage.it ha raggiunto Alessia Solidani, parrucchiera e amica di Ilary Blasi accusata da Francesco Totti di avere fatto da tramite tra la conduttrice e il suo amante.

A cura di Stefania Rocco

Nell’intervista al Corriere in cui punta il dito contro la ex moglie Ilary Blasi, Francesco Totti fa un nome: quello di Alessia Solidani. Parrucchiera e amica della conduttrice dell’Isola dei famosi, è stata accusata dall’ex capitano della Roma di avere fatto da tramite tra Ilary e il suo amante, un uomo del quale non ha fatto il nome ma che ha rivelato essere molto diverso dl prototipo maschile che pensava potesse suscitare l’interesse della ex moglie. Fanpage.it ha raggiunto Solidani perché replicasse alle accuse di Totti ma la donna non ha intenzione di difendersi, né di alimentare ulteriori polemiche. “Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai”, ha fatto sapere, “Sono stata messa in mezzo pubblicamente da sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”.

Ilari Blasi: “So cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”

All’attacco frontale di Francesco Totti, Ilary ha deciso di rispondere mantenendo intatta la sua strategia: nessun commento al di fuori delle aule del tribunale che dovrà decidere della loro separazione. Ma un avvertimento, attraverso il suo legale Alessandro Simeone, lo ha lanciato: “Sa cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”. La conduttrice ha scelto di tutelare i suoi figli e non aggiungere ulteriori dettagli sordidi a quelli già resi pubblici dal marito. “I miei figli saranno sempre la mia priorità, ognuno si prende la responsabilità delle sue azioni”, ha detto ad amici e collaboratori commentando l’intervista rilasciata dal suo ex.

Le accuse di Francesco Totti a Ilary Blasi

È stato durissimo Totti nell’intervista in cui ha elencato i motivi della separazione. Ha ammesso la storia con Noemi Bocchi specificando però di non avere tradito per primo. Sarebbe sprofondato in una profonda depressione dopo avere scoperto sul telefono di Ilary i messaggi mandati e ricevuti con lo scopo di fissare un incontro clandestino con l’amante. Ha fatto sapere che l’uomo in questione non sarebbe stato l’unico per Blasi. L’ha inoltre accusata di avere svuotato le cassetta di sicurezza e di avere portato via alcuni orologi molto preziosi. Accuse gravissime alle quali la conduttrice non ha ancora risposto.