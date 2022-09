Chi è Alessia Solidani, amica di Ilary Blasi accusata da Totti di avere coperto il tradimento Francesco Totti ha accusato Alessia Solidani, parrucchiera e amica di Ilary Blasi, di avere fatto da tramite tra la moglie e il suo amante. Ma chi è la donna contro la quale l’ex Capitano della Roma punta il dito?

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe stata Alessia Solidani a favorire gli incontri clandestini tra Ilary Blasi e il suo presunto amante. Lo racconta Francesco Totti nella clamorosa intervista al Corriere attraverso la quale, per la prima volta, ripercorre le tappe del suo divorzio. Ma chi è Alessia, la donna contro la quale l’ex Capitano della Roma punta il dito, accusandola di avere nascosto le presunte relazioni extraconiugali della conduttrice dell’Isola dei famosi?

Alessia Solidani amica storica di Ilary, sono vicine da 20 anni

Alessia Solidani ha 48 anni ed è una delle hair stylist più conosciute in Italia. Come lei stessa raccontò in un’intervista a Fanpage.it, coltiva la passione per l’estetica fin da quando era bambina, una passione che oggi le ha consentito di affermarsi nel campo e dar vita a un brand che conta già 5 saloni nel Lazio. Ma l’amicizia con Ilary risale a molti anni fa. Fu lei a pettinarla quando, il 19 giugno 2005, sposò Francesco Totti. Negli anni, quel rapporto professionale si è trasformato in un’amicizia sincera e fedele in grado di resistere a ogni tempesta. Perfino a quella scatenata dall’intervista a Totti.

Le clienti di Alessia Solidani: da Michelle Hunziker a Sabrina Ferilli

Ma Ilary non è l’unica cliente famosa di Alessia. Ad avvalersi della sua professionalità sono, e sono state, decine di donne della televisione, Da Michelle Hunziker a Sabrina Ferilli, con le quali, come con Ilary, vanta un rapporto di sincera amicizia oltre che di lavoro. Ma anche Michele Quattrociocche, Barbara d’Urso, Violante Placido, Laura Chiatti e diverse altre le hanno affidato i propri look.

Che cosa ha detto Francesco Totti di Alessia Solidani

Ma perché Alessia Solidani è finita nell’occhio del ciclone per una vicenda privata che riguarda l’amica Ilary e il suo ex marito Francesco Totti? È stato proprio quest’ultimo a fare il suo nome, dichiarando che avrebbe fatto da tramite tra la conduttrice e il suo amante. “Non avevo mai spiato il telefono di mia moglie in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Era Alessia Solidani, la parrucchiera di Ilary, la sua amica”.