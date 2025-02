video suggerito

Dove stanno trascorrendo la vacanza invernale Ilary Blasi e Bastian Muller Ilary Blasi e Bastian Muller hanno trascorso il weekend di San Valentino in montagna, in una delle località sciistiche di tendenza, tra escursioni sulla neve e relax.

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono concessi una fuga per il weekend di San Valentino. La coppia, più unita che mai, ha deciso di godersi la magia dell'inverno. Solo qualche settimana fa Blasi era stata ospite di Maria De Filippi al pomeridiano di Amici in veste di giudice, sfoggiando un look impeccabile e super di tendenza. Per Blasi il 2025 è iniziato nel migliore dei modi, con il successo della serie Ilary che ha debuttato su Netflix a gennaio: la conduttrice ha raccontato la sua nuova vita con il compagno Bastian Muller e il suo nuovo inizio circondata dall'affetto della famiglia e delle sue figlie. Nel frattempo è stato annunciato che Blasi tornerà a condurre un reality show in tv nei prossimi mesi: si chiamerà The Couple e andrà in onda su Canale 5.

Le vacanze sulla neve di Ilary Blasi

Dopo tutte queste novità professionali, Ilary Blasi ha condiviso alcuni scatti dalla sua vacanza in montagna. La conduttrice e il compagno Bastian Muller, infatti, sono partiti per Courchevel, in Francia. Si tratta di una delle località sciistiche più note del comprensorio di Les Trois Vallées uno dei più grandi al mondo.

Courchevel

La località è amatissima dagli sciatori e si trova nel dipartimento della Savoia: è un comprensorio immenso perché presenta più di 600 km di piste ed è da sempre associato a un certo tipo di turisti piuttosto abbienti per via delle strutture alla moda. La coppia ha fatto una pausa al Bagatelle Courchevel: i piatti simbolo del ristorante sono la pizza alla romana con Fior di Latte di Lecce, Cacio&Pepe e tartufo, oltre a Ravioli Del Plin e la Tropézienne alla vaniglia del Madagascar. Il ristorante a Courchevel è una delle sedi dell'omonimo brand di luxury hospitality che ha sede, tra le altre, a Dubai, Londra, Doha, Città del Messico, Atene, Miami, St.Barth e St. Tropez.

Ilary Blasi a Courchevel

La coppia si è concessa qualche pausa nel rifugio, oltre a dedicarsi alle escursioni sulla neve con la motoslitta: un'esperienza da sogno fatta di notte che ha reso ancora più suggestivo il loro weekend, grazie alla magia incantata di Courchevel quando il sole tramonta. Le 120 piste hanno una lunghezza di 150 metri e si trovano a diversi dislivelli, tra i 1300 e i 2700 metri sul livello del mare. Infine, una nota di colore riguardo Courchevel e soprattutto riguardo i turisti che popolano le sue piste è il riferimento che il rapper Tony Effe fa alla località sciistica nella sua canzone Miu Miu uscita la scorsa primavera

Ilary e Bastian Muller