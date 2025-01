Qual è il parco divertimenti a tema sportivo visitato da Ilary Blasi e Isabel Totti

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è reduce dal successo del ritorno su Netflix con Ilary, il "secondo capitolo" della docu-serie dedicata a se stessa, ma non per questo ha cambiato le sue abitudini quotidiane. Per lei niente viaggi oltreoceano o maxi party di festeggiamento, ieri, come da tradizione, ha deciso di trascorrere la domenica in famiglia, organizzando un'esperienza adrenalinica e originale in compagnia della piccola Isabel Totti, la sua terza figlia nata dal matrimonio ormai finito con Francesco Totti. Le due hanno fatto visita a un parco divertimenti romano fuori dal comune, dove, piuttosto che salire sulle classiche giostre, ci si dà all'attività sportiva: ecco qual è, dove si trova e quanto costa.

Ilary Blasi e Isabel Totti in versione sportiva sui trampolini elastici

Si chiama Zero Gravity ed è il parco divertimenti a tema sportivo visitato ieri pomeriggio da Ilary Blasi e Isabel Totti. Le due si sono mostrate tra trampolini elastici e vasche "avventura" riempite di cubi di gommapiuma, dando così prova del fatto che l'attività fisica può rivelarsi super divertente se praticata in modo originale.

Isabel Totti allo Zero-Gravity

Per l'occasione mamma e figlia hanno puntato sulla comodità di leggings e felpe over e ne hanno approfittato per vestirsi coordinate in total black (anche se la conduttrice ha aggiunto un cappello con visiera per coprirsi gli occhi). Nel centro sportivo ci sono anche percorsi per il parkour e attrezzature per l'acrobatica, tutte attività particolarmente consigliate ai bambini tra gli 8 e gli 11 anni per migliorare la coordinazione e l'agilità.

Zero-Gravity

Quanto costa l'ingresso a Zero-Gravity

Il centro sportivo Zero-Gravity non si trova solo a Roma (nel Centro Commerciale Domus), ha altre sedi anche a Torino, Milano, Bergamo, Firenze e Monza, e tutte sono dotate delle stesse palestre con attrezzature per il parkour e l'acrobatica.

Ilary Blasi e Isabel Totti

Quanto costa il biglietto di ingresso? Il sabato e la domenica per accedere all'area Academy si paga 14 euro la prima ora, 12 euro le successive, mentre per l'area baby i prezzi sono rispettivamente di 10 euro e 6 euro. In tutti i casi i calzini antiscivolo sono obbligatori (quelli blu e gialli firmati Zero-Gravity vengono venduti in loco a 3 euro). Si possono richiedere anche delle lezioni private con uno specifico istruttore ma in tutti i casi i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o da un maggiorenne.

Zero-Gravity

