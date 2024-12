video suggerito

Isabel Totti in viaggio con mamma Ilary: pelliccia e trolley Minnie per il primo viaggio in Germania Isabel Totti è volata in Germania con la madre, Ilary Blasi. La figlia di Francesco Totti e della conduttrice è partita insieme alla mamma per Francoforte dove vive il compagno di Blasi, Bastian Muller. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi

Ilary Blasi è volata in Germania con la figlia Isabel Totti. Blasi si reca spesso in Germania perché il compagno Bastian Muller è un imprenditore originario di Francoforte. Dopo un weekend trascorso con Michelle Hunziker e la figlia Chanel Totti, Blasi ha scelto di partire per la Germania per trascorrere un finesettimana in famiglia a poche settimane da Natale. Il prossimo anno, poi, la conduttrice sarà protagonista di una nuova serie Netflix chiamata Ilary, che arriva dopo il successo di Unica, e sarà disponibile dal 2025. Per prepararsi al nuovo anno, quindi, Blasi si gode i momenti in famiglia insieme alla sua terzogenita.

Ilary Blasi e Isabel Totti insieme in Germania

Isabel Totti è stata fotografata dalla madre Ilary Blasi fuori dall'aeroporto di Francoforte. La piccola è di spalle mentre aspetta il taxi con la mamma e indossa una pelliccia color caffè: la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti porta con sé una piccola valigia nera a pois con la faccia di Minnie.

Isabel Totti all'aeroporto

Ilary Blasi ha scritto accanto alla foto: "Prima volta in Germania", facendo intuire che per la bambina si tratta del primo viaggio nel Paese del compagno della madre. La bambina di 8 anni è molto attaccata sia Bastian Muller che alla nuova compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, come ha dimostrato scrivendole una lettera per il suo compleanno, pubblicata da Bocchi su Instagram.