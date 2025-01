video suggerito

Ilary Blasi domenica al museo con la figlia Isabel: dove si trova la mostra con i palloncini Ilary Blasi ha trascorso la domenica al museo con la figlia Isabel Totti: dopo il successo di Ilary, che è lo show più visto su Netflix questa settimana, la conduttrice trascorre il weekend visitando una mostra immersiva.

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Ilary Blasi si gode il successo della serie Ilary. La conduttrice, infatti, ha raggiunto il primo posto degli show più visti su Netflix Italia questa settimana, a soli quattro giorni dall'uscita della serie che racconta gli ultimi anni della sua vita. Tra look iconici e rivelazioni sulla sua famiglia, Ilary Blasi si mostra a tutto tondo in quello che idealmente è il sequel di Unica. Nel weekend dopo il debutto su Netflix, però, Blasi ha scelto di passare una domenica insieme alla figlia più piccola, Isabel Totti. Scopriamo dove si trova la mostra immersiva.

Ilary Blasi e Isabel Totti, mamma e figlia al museo

Ilary Blasi e Isabel Totti hanno trascorso una domenica insieme in quella che oggi viene indicata come un'esperienza immersiva. Mamma e figlia, infatti, hanno visitato Euphoяia – Art is in the Air o Balloon Museum, una mostra interattiva che, fino al 30 marzo, animerà la Nuvola di Fuksas a Roma. Si tratta di un'esperienza creativa perfetta per un weekend in famiglia, in grado di intrattenere sia grandi che piccoli.

Ilary Blasi al Balloon Museum

La mostra itinerante è sbarcata a Roma dopo aver collezionato più di 6 milioni di visitatori in tutto il mondo. Il Balloon Museum presenta opere e installazioni di artisti quali: Carsten Höller, Philippe Parreno, Martin Creed, Marta Minujín, Hyperstudio, Rafael Lozano-Hemmer, Ryan Gander, A.A.Murakami. Nei video condivisi da Ilary Blasi sul suo profilo Instagram vediamo la figlia giocare insieme ad altri bambini con dei palloncini giganti appesi al soffitto.

Una delle installazioni della mostra alla Nuvola Fuksas

In un'altra storia vediamo Isabel Totti giocare immersa in una pioggia di piccoli palloncini bianchi che ricordano una bufera di neve. Un'ottima idea per il weekend, che metta d'accordo tutta la famiglia.

Ilary Blasi fotografa la figlia Isabel Totti

Info e costi: dal lunedì al venerdì il biglietto intero (18-64 anni) costa 18,90 €; Ridotto Young 13-17 anni: 16,90 €; Ridotto Child 4-12 anni: 14,90 €. Gratis sotto i tre anni. Sabato, Domenica e Festività: biglietto intero, 24,90 €; Ridotto Young: 22,50 €; Ridotto Child: 19,90 €.