La famiglia di Ilary Blasi non è originaria di Roma: qual è il paese dove ancora oggi vive la nonna Ilary Blasi è tornata su Netflix e nella nuova serie a lei dedicata ha rivelato che la sua famiglia non ha origini romani: ecco qual è il paese dove ancora oggi vive la nonna paterna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata su Netflix con il "secondo capito" della docu-serie a lei dedicata. Se lo scorso anno si era concentrata sulla discussa separazione da Francesco Totti (con tanto di focus sulle borse "rubate"), ora ha raccontato della nuova vita post-divorzio. Ha ritrovato l'amore al fianco di Bastian Muller, è tornata a coltivare alcune passioni che in passato aveva abbandonato e ha iniziato ad andare alla scoperta del mondo tra viaggi a New York e a Tokyo. Nonostante le esperienze cosmopolite, non ha dimenticato le radici, anzi, è tornata con piacere a casa della nonna Marcella, che ancora oggi vive nel paese d'origine della sua famiglia: ecco dove si trova il piccolo borgo.

La famiglia Blasi non ha origini romane

Nella prima puntata di Ilary, la nuova docu-serie di Netflix, la protagonista è andata a fare visita a nonna Marcella, così da accompagnarla in auto alla vigilia del rinnovo della patente. Sebbene tutti abbiano sempre pensato che la conduttrice fosse "Made in Roma" al 100%, in verità non è così. Lei è nata e cresciuta nella Capitale ma la sua famiglia paterna è originaria di Frontone, un comune di 1.200 abitanti nella Provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. La nonna di Ilary vive ancora lì e nella serie ha esplorato le stradine del paese mentre era alla guida.

Frontone (ph. Wikipedia)

Dove si trova il comune di Frontone

Frontone si trova al confine della provincia di Perugia, per la precisione ai piedi del Massiccio del Catria. Abitato fin dai tempi più remoti dalla popolazione dei Celti e dai Romani, nella sua lunga storia vanta anche dominazioni da parte dei Longobardi e dei Franchi. Il suo luogo simbolo è il Castello della Porta, una fortificazione eretta alla fine dell'XI secolo sotto la guida dell'architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Attualmente è disabitato ma, essendo di proprietà del comune, può essere visitato. Tra le strade di Frontone a distinguersi per bellezza è anche l'Eremo di Fonte Avellana, un'abbazia fondata da san Romualdo nel 980, diventata famosa per aver ospitato personaggi e per aver dato rifugio a Dante in un canto del Paradiso.

Frontone (ph. Wikipedia)