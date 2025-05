Ilary Blasi si sposa, Bastian Muller le ha fatto la proposta di matrimonio: “Manca solo il divorzio da Totti”

video suggerito

Il settimanale Chi lancia lo scoop con tanto di foto sul Lago di Como. Mentre le chiudevano il programma The Couple su Canale5, lei apriva un cofanetto con dentro un anello di fidanzamento, regalatole dal fidanzato Bastian Muller. "Sta ancora definendo il divorzio da Totti, non sarà una cosa veloce", scrive il settimanale, che ha pubblicato le foto di lui inginocchiato su una romantica barca presa per l'occasione.

Il settimanale Chi lancia lo scoop con tanto di foto sul Lago di Como. Mentre le chiudevano il programma The Couple su Canale5, lei apriva un cofanetto con dentro un anello di fidanzamento, regalatole dal fidanzato Bastian Muller. "Sta ancora definendo il divorzio da Totti, non sarà una cosa veloce", scrive il settimanale, che ha pubblicato le foto di lui inginocchiato su una romantica barca presa per l'occasione. Blasi, visibilmente emozionata, gli stringe il viso tra le mani mentre gli sorride e "gli sussurra la sua risposta". Vedremo di nuovo la conduttrice all'altare, ma prima bisognerà aspettare di vederla uscire definitivamente dal tribunale con il suo ex marito.

La proposta di matrimonio mentre le chiudevano The Couple

Il settimanale Chi pubblica le foto di Ilary Blasi e Bastian Muller su una barca presa sul lago di Como per vivere un indimenticabile momento. A quanto pare, Muller l'avrebbe "rapita" a Milano, dove la nota conduttrice aveva un impegno di lavoro (nella rubrica di Candela, poche pagine prima, si parla di un nuovo programma con l'amica Michelle Hunziker), e l'ha portata a Villa d'Este, una delle dimore storiche più ambite del Lago. È da lì che l'avrebbe poi condotta sull'imbarcazione per inginocchiarsi e darle l'anello, stupendola ancora una volta.

Il sorriso smagliante di Ilary Blasi è stato la risposta più eloquente. A quanto pare, carte del divorzio alla mano, la conduttrice tornerà sull'altare e sposerà il suo Bastian, con il quale da subito sembrava aver costruito un rapporto molto solido. La fuga a Villa d'Este in piena bufera, mentre le chiudevano The Couple su Canale 5 e interrompevano la diretta su Mediaset Extra, volontà di Pier Silvio Berlusconi che l'ha ringraziata a distanza e ha donato il montepremi da un milione di euro in beneficenza, era sembrata un modo per sfuggire al confronto pubblico e invece ora acquista anche un altro significato.