Pamela Prati nega il fidanzamento col 20enne Simone Ferrante: "È un conoscente, ha una sua vita sentimentale" Pamela Prati nega di essere fidanzata col ventenne Simone Ferrante, modello con il quale è stata beccata in più occasioni già dalla scorsa estate. La showgirl dichiara che si tratta di "un conoscente" verso il quale nutre "stima e amicizia". A novembre, però, sul suo conto diceva tutt'altro.

A cura di Ilaria Costabile

Fino a qualche mese fa, verso la fine del 2023, Pamela Prati si diceva felice e appagata della compagnia del giovane Simone Ferrante, modello apparso al suo fianco in più occasioni e con il quale i settimanali l'hanno spesso beccata anche in atteggiamenti piuttosto affettuosi. Ma qualcosa pare sia cambiato, almeno a detta della showgirl che, infatti, smentisce categoricamente di essere fidanzata con il ragazzo che, in realtà, sarebbe solo "un conoscente".

Pamela Prati smentisce di aver avuto una storia

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Pamela Prati ha voluto mettere in chiaro la sua situazione sentimentale, risentendosi del fatto che le fosse stata affibbiata una storia col Ferrante: "Non è il mio fidanzato. Simone è un conoscente con cui spesso esco e sempre in compagnia di altri amici". Nemmeno un amico intimo, quindi, bensì una persona con cui trascorrere del tempo e con il quale, a detta della showgirl, non ci sarebbe alcun legame amoroso e infatti ha precisato anche piuttosto piccata:

Lui ha una sua vita sentimentale, non è corretto metterlo nel tritacarne del gossip. Tra noi non c’è alcun legame sentimentale se non di stima e di amicizia. I giornali hanno travisato la vera natura del nostro rapporto, montando una love story che non esiste.

Il settimanale Oggi, d'altro canto, ha pubblicato proprio alcuni scatti dei due insieme a Palmarola, isola accanto a Ponza, in cui entrambi sono ospiti di un lussuoso yacht, insieme ad un gruppo di imprenditori romani che, infatti, non farebbero parte del mondo dello spettacolo.

Le parole di Pamela Prati sul rapporto con Simone Ferrante

Eppure, ospite del salotto de La vita in diretta lo scorso novembre, la star del Bagaglino aveva parlato apertamente della sua relazione, dicendosi anche presa sentimentalmente da lui, che reputava un ragazzo con il quale poter fare "conversazioni interessanti" e sul suo conto aveva aggiunto:

Sono molto innamorata. Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta.

Dichiarazioni che cozzano tra loro, quindi, passando da un innamoramento, sempre che non si trattasse di un sentimento platonico, e quanto affermato nell'ultima intervista dove, invece, si parla di "stima".