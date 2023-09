Pamela Prati ancora vicina al fidanzato 19enne Simone Ferrante: “Toyboy? Non è un giocattolo” Il settimanale Chi ha sorpreso Pamela Prati a Roma in compagnia di Simone Ferrante, il modello 19enne che dallo scorso giugno è il suo compagno. L’ex stella del Bagaglino sembrerebbe fare sul serio, tanto da avere ufficializzato la loro relazione sui social.

A cura di Stefania Rocco

Pamela Prati e Simone Ferrante sembrerebbero fare sul serio. Il settimanale Chi ha sorpreso la ex stella del Bagaglino a cena a Roma insieme al modello 19enne che dallo scorso giugno è il suo compagno. La notevole differenza d’età tra i due (li separano 45 anni) non sembrerebbe avere spaventato la showgirl che esce dal periodo più movimentato della sua vita, segnato dalla finta relazione con l’inesistente Mark Caltagirone diventata caso mediatico. I paparazzi hanno sorpreso Pamela e Simone a cena in un ristorante della Capitale che hanno lasciato tenendosi abbracciati. Simone è un modello casertano le cui attività professionali fanno capo alla prestigiosa agenzia Elite Model World (come verificato da Fanpage.it) e vanta già diverse conoscenze nel mondo dello spettacolo. Quella con Pamela, però, sarebbe la prima relazione ufficiale con una donna famosa.

Pamela Prati ufficializza la relazione con Simone Ferrante

Era stata la stessa Pamela, ormai innamorata, a ufficializzare via Instagram la relazione con Simone. Il 10 settembre scorso, la ex star del Bagaglino aveva pubblicato una foto in cui Simone compariva di spalle insieme alla seguente didascalia: “È mio destino amarti e spero tu sia sempre presente perché questa è stata la nostra fortuna. Mi fai impazzire”. Parole forti che la showgirl aveva utilizzato per rendere ufficiale quella relazione. Un legame che va avanti dallo scorso giugno e che ha resistito all’estete. Secondo Chi, i due trascorrerebbero insieme tutto il loro tempo libero. “Simone è il suo +1 alle cene e ai party. Lo scorso weekend erano insieme in Umbria”, si legge sulla rivista.

Pamela Prati parla di Simone Ferrante

La showgirl sarebbe certa del legame con Simone al punto da sbilanciarsi con una dichiarazione. “Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e metà, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”, ha fatto sapere al settimanale. Nessuna paura a proposito della notevole distanza anagrafica, dunque. E nemmeno il timore di incorrere in un altro caso mediatico che potrebbe ledere la sua immagine laddove la relazione con il modello si dimostrasse meno spontanea di quanto sembrerebbe essere. Prati appare certa dei suoi sentimenti. Simone, invece, non ha ancora pubblicamente commentato questo legame.