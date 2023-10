Pamela Prati è Renato Zero a Tale e Quale, Malgioglio perde la pazienza: “Perché mi fate arrabbiare?” Pamela Prati ha imitato Renato Zero a Tale e Quale Show 2023, portando sul palco il brano “Triangolo”. Tanti gli apprezzamenti dei giudici, fatta eccezione per Cristiano Malgioglio: “Stonature pazzesche. Mi dovete far arrabbiare ogni volta”.

Pamela Prati ha aperto la quinta puntata di Tale e Quale show 2023, in onda venerdì 20 ottobre su Rai1. La soubrette sarda ha vestito i panni di Renato Zero, cimentandosi nell'interpretazione del celebre brano Triangolo, uscito nel 1978. La sua performance però non è piaciuta a tutti i giudici, in particolare Cristiano Malgioglio non l'ha gradita.

Pamela Prati imita Renato Zero, il commento dei giudici

Pamela Prati, infossando una tutina gialla con dei triangolo verdi disegnati, si è esibita cantando e ballando Renato Zero ai tempi del celebre brano Triangolo del 1978. La sua performance ha fatto canticchiare anche il pubblico e i giudici che, infatti, subito dopo hanno espresso i loro giudizi positivi. La prima a prendere parola è Loretta Goggi, che ha detto: "Hai un corpo fantastico, hai cantato bene, intonata, e anche ballato bene. Il mio appunto è sulla voce, ma anche perché sei donna". Giorgio Panariello ha spiegato: "Come si muoveva, il fisico, mi ha ricordato Renato Zero. Non so se c'è mai stata una donna che ha imitato un uomo a Tale e Quale".

Il commento di Malgioglio, che perde la pazienza: "Mi fate alzare la pressione"

A Cristiano Malgioglio non è piaciuta l'esibizione di Pamela Prati. E, infatti, non ha perso l'occasione per farglielo presente senza giri di parole: "Sono stati due minuti e venti di tortura. Mi hai ricordato il triangolo delle bermuda, sai che lì scomparivano le navi… Hai fatto scomparire la canzone, stonature pazzesche dall'inizio alla fine". Poi, Carlo Conti ha chiamato in causa anche gli altri giudici mentre Malgioglio stava parlando e lui ha perso la pazienza: "Perché quando dico le cose io, chiamate Loretta, Giorgio? Mi dovete far arrabbiare ogni volta, far alzare la pressione". Infine Pamela Prati ha aggiunto: "Vorrei fare un duetto con Cristiano e Renato".