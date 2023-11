Pamela Prati parla del fidanzato 19enne: “Sono molto innamorata. Parliamo di tutto, stiamo benissimo” Pamela Prati parla della sua relazione con Simone Ferrante, il ragazzo 19enne che da questa estate è al suo fianco. La showgirl racconta di vivere serenamente questo rapporto e di non avvertire la differenza d’età.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite del salotto televisivo de La Vita In diretta, Pamela Prati ha affrontato un argomento piuttosto dibattuto che riguarda strettamente anche il suo privato, ovvero quello di avere una relazione con una persona molto più giovane. La showgirl ha portato come esempio lampante la storia d'amore tra Cher e il suo compagno, tra cui ci sono 40 anni di differenza, di cui si stava parlando al tavolo pomeridiano con Alberto Matano.

Pamela Prati felice con il suo fidanzato

La star del Bagaglino, ora concorrente di Tale e Quale Show, ha parlato delle sua situazione sentimentale. Da questa estate, infatti, si frequenta con Simone Ferrante, da quando è stata beccata per la prima volta dai fotografi di Diva e Donna, in compagnia del giovanissimo modello. La storia procede a gonfie vele, come racconta lei stessa rivelando di non aver risentito della differenza d'età:

Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata. Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme.

La prima dichiarazione su Simone Ferrante

Pamela Prati aveva già parlato di Ferrante, poco dopo essere stata beccata in varie circostanze in sua compagnia. "Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e metà, è solo questione di testa ed educazione volersi bene", aveva dichiarato parlando del 19enne. Prima di queste parole la showgirl aveva poi ufficializzato la storia pubblicando anche uno scatto insieme con tanto di didascalie.