Bella Thorne contro il farmaco usato per dimagrire: “Ozempic vai a fancu*lo, crea standard di bellezza folli” L’attrice è intervenuta sui social per parlare del farmaco usato per perdere peso e per denunciarne l’uso sconsiderato. “A Hollywood sta creando standard di bellezza folli che nessuno riesce a mantenere a meno che non assuma Ozempic” ha spiegato in un video su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Non mi sono sentita bene con il mio corpo per un po' di tempo, soprattutto perché tutti prendono Ozempic". Con queste parole Bella Thorne ha denunciato l'uso sconsiderato del farmaco per il diabete assunto per dimagrire e molto gettonato negli Usa. A riportare lo sfogo, condiviso in una Instagram Story, è stato il Daily Mail.

Bella Thorne su Instagram: "L'Ozempic ha imposto standard di bellezza folli"

L'Ozempic è un farmaco usato per curare il diabete ma, di recente, ha conquistato molta popolarità tra le celebrities che hanno confessato di assumerlo per dimagrire. Bella Thorne è intervenuta sui social per manifestare la propria insofferenza verso questa pratica: "Non mi sono sentita bene con il mio corpo per un po’ di tempo, soprattutto con tutti che usano Ozempic". L'attrice ha spiegato che il farmaco ha contribuito a produrre modelli di bellezza irragiungibili: "A Hollywood sta creando standard di bellezza folli che nessuno riesce a mantenere a meno che non assuma Ozempic". Thorne ha sottolineato che per mantenersi in forma ricorre ad altri metodi: "Ho nuotato ogni giorno, ho sudato tutto il possibile e ho camminato ovunque e finalmente mi sento bene con me stessa. Ozempic, puoi andare a fancu*o".

Bella Thorne e il fidanzamento con Mark Emms

Dopo la fine della storia con il cantante Benjamin Mascolo, Bella Thorn ha iniziato una relazione con l'imprenditore Mark Emms. Sembra che per i due stiano per convolare a nozze, un'ipotesi che si era fatta strada quando l'ex star di Disney aveva condiviso sui social una fotografia mentre metteva in bella vista l'anello di fidanzamento. I due si sono conosciuti nel 2022, in occasione della festa di compleanno di Cara Delevingne ad Ibiza. Prima che pubblicassero foto insieme sui social, per lungo tempo erano circolati "scatti rubati" della coppia.