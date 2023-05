Bella Thorne si sposa, la foto con l’anello di fidanzamento regalatole da Mark Emms Bella Thorne si è ufficialmente fidanzata con Mark Emms. L’attrice ha pubblicato alcuni scatti in cui mostra l’anello di fidanzamento, preludio delle future nozze.

A cura di Ilaria Costabile

Bella Thorne presto convolerà a nozze con l'imprenditore Mark Emms. Le foto pubblicate sul suo profilo Instagram non lasciano dubbi: l'attrice si mostra insieme al suo compagno, mettendo in bella vista la mano con l'anello che le è stato appena regalato.

Bella Thorne mostra l'anello di fidanzamento

Impossibile non notare il gioiello che l'ex stellina della Disney porta con disinvoltura alla mano sinistra, e sembra proprio che nemmeno lei abbia voglia di nasconderlo, anzi, Bella Thorne non ha esitato a pubblicare le foto che sanciscono l'unione tra lei e l'imprenditore Mark Emms, creatore del brand Bad Vegan. I due si sono conosciuti l'anno scorso, alla festa di compleanno di Cara Delevingne, organizzata a Ibiza e pare sia stato amore a prima vista. Da quel momento, infatti, hanno iniziato a frequentarsi, come documentato anche da alcuni scatti rubati questa estate, diventando una coppia a tutti gli effetti, fino al momento in cui hanno deciso di promettersi eterno amore e passare il resto della loro vita insieme, o almeno, questi sembrano essere i presupposti. Su Instagram l'attrice pubblica una carrellata di foto e video in cui è insieme al suo futuro sposo, scrivendo semplicemente "My Love".

Il fidanzamento e la rottura con Benjamin Mascolo

Si tratta, in realtà, del secondo anello di fidanzamento per Bella Thorne, dal momento che nel 2021 aveva annunciato di essersi fidanzata in maniera ufficiale, quindi puntando alle nozze, con il cantante Benjamin Mascolo. I due sono stati insieme tre anni, finché a giugno 2022 fu lui ad annunciare la rottura con la star americana, pubblicando un post su Instagram in cui dichiarava che non avrebbe mai dimenticato le esperienze vissute insieme e aggiungendo:

