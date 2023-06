Federica Benincà sposerà il calciatore Ettore Gliozzi: la proposta alla festa di compleanno L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sposerà il calciatore Ettore Gliozzi: Federica Benincà ha ricevuto la proposta durante la sua festa di compleanno. “Ci sposiamo, 3000 e oltre. Ti amo”, la dedica su Instagram a corredo della foto dell’anello al dito.

A cura di Gaia Martino

Federica Benincà sposerà il calciatore Ettore Gliozzi. Nelle ultime ore l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso con i fan la lieta notizia mostrando l'anello al suo dito: "3000 e oltre, ti amo", la dedica al compagno. Nell'ottobre 2022 la coppia ha dato alla luce la prima figlia, Arianna.

L'annuncio di Federica Benincà

Dopo essere diventati genitori, Federica Benincà e Ettore Gliozzi si sposeranno. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fu scelta da Marco Cartasegna, dopo la storia naufraga con l'ex tronista, si sta costruendo una famiglia con il calciatore, attaccante del Pisa. Su Instagram la foto con l'anello della proposta al dito: "Ci sposiamo, 3000 e oltre. Ti amo", la dedica.

Il futuro marito della Benincà si è inginocchiato questo pomeriggio. Le immagini condivise tra le stories li ritraggono felici e emozionati.

La nascita di Arianna, la prima figlia

Ad ottobre 2022 è nata Arianna, la primogenita della coppia. "Benvenuta al mondo Arianna. Più ti guardiamo e più non capiamo niente, ma una cosa è certa: Sei il nostro cuore. Mamma e Papà ti amano 3000″ scrissero i neo genitori su Instagram emozionati e eccitati per l'arrivo della piccola in famiglia. Dopo la scelta a Uomini e Donne, Federica Benincà e Marco Cartasegna si lasciarono: la loro relazione durò un mese. Circa un anno dopo l'ex corteggiatrice ha ritrovato l'amore con Ettore Gliozzi, la loro prima foto risale al 2018: "Non potrei essere più grata alla vita per averti messo sulla mia strada", la dedica su Instagram nel giorno dell'anniversario. I due sono profondamente legati, lei lo scorso anno raccontò del compagno, futuro marito, definendolo un uomo determinato e attento a prendersi cura della famiglia. "Che la vita ti restituisca tutto l’amore, l’impegno, la dedizione che ogni giorno ci metti nel fare le cose. Sarai un papà pazzesco".