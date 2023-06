Massimo Boldi ed Elisa Barannu: “Non è la mia fidanzata, potrei essere suo padre” A quando pare i due si frequentano da qualche tempo, ma non c’è nessuna relazione sentimentale che li lega. Si sono presentati insieme alla festa di compleanno di Barbara d’Urso. “Eri molto preso ad intrattenerla”, lo stuzzica la conduttrice, in studio a Pomeriggio Cinque.

A cura di Giulia Turco

Massimo Boldi va in tv per smentire il gossip che lo vorrebbe fidanzato con la giovane Elisa Barannu, bellissima 21enne che da qualche tempo sarebbe piuttosto vicina all’attore. Insieme nello studio di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, Elisa e Massimo Boldi assicurano che tra loro c’è solo un’amicizia nata da un incontro professionale e, con la scusa, improvvisano una scenetta da cinepanettone.

Massimo Boldi smentisce il firt con Elisa

A quando pare i due si frequentano da qualche tempo, ma non c’è nessuna relazione sentimentale che li lega. Si sono presentati insieme alla festa di compleanno di Barbara d’Urso, che qualche settimana prima per i suoi 66 anni ha dato uno scintillante party milanese. L’attore ne ha approfittato per presentare la sua pupilla all’ambiente dello spettacolo, compreso il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. “Eri molto preso ad intrattenere questa ragazza che hai portato al mio compleanno”, lo stuzzica la conduttrice. “Sì, ma lei ha 20 anni, io potrei essere suo padre. Come potrebbe esserci qualcosa tra di noi?”, replica Massimo Boldi. “Potrebbe essere il volto del prossimo cinepanettone che farò, se ci sarà”, rilancia po l’attore, che finisce col coinvolgere la giovane Elisa con una scenetta provata poco prima in camerino.

Chi è Elisa Barannu, additata come ragazza di Massimo Boldi

Classe 2002, originaria di Verona, Elisa Barannu è molto attiva sui social, in particolare su Tik Tok dove è seguita da oltre 1 milione di follower. È una modella, come raccontano i suoi profili. “Ci siamo incontrati per la prima volta in un ristorante di Verona. Ero lì con mia madre”, ha racconto la ragazza a proposito della conoscenza con l’attore. “Da lì si è sviluppato un rapporto professionale e io sarò accanto a lui in un film che uscirà prima della fine dell'anno. Avrò un bel ruolo. Non me lo sarei mai aspettato…”. A quanto pare, il film dovrebbe essere un nuovo progetto in cui Boldi reciterà Ion coppia con Gabriel Garko. Stando al gossip, è con lei che l’attore parlava al cellulare, quando è rimasto bloccato con l’auto sui binari del tram a Milano. Durante il siparietto comico, ripreso in un video, Boldi cercava goffamente di uscire dal pantano causato dalle forti piogge.