Massimo Boldi incastrato con l’auto nei binari del tram: “Ero a telefono con delle modelle” Massimo Boldi ha raccontato a Pomeriggio Cinque cosa è accaduto quando è rimasto bloccato tra i binari del tram a causa del fango. L’attore dice di essersi confuso, perché impegnato a parlare a telefono con delle modelle.

A cura di Ilaria Costabile

Il video di Massimo Boldi che a causa del fango resta impantanato nei binari del tram a Milano, ha fatto in poco tempo il giro dei social, diventando virale. Dell'accaduto l'attore ha parlato anche a Pomeriggio Cinque, dove ha spiegato il motivo per cui non fosse riuscito a liberarsi, subito, dalla morsa della fanghiglia sull'asfalto.

Massimo Boldi racconta cosa è accaduto sui binari del tram

Un momento esilarante per gli utenti sui social che hanno potuto assistere alle gesta di Massimo Boldi intento a proseguire lungo le strade di Milano con la sua auto che, però, sembrava non voler collaborare. Un ragazzo presente in quel momento, non ha potuto non filmare l'accaduto nel momento clou, riprendendo anche il manipolo di ragazzi grazie ai quali si è risolta la faccenda. L'attore, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, ha raccontato scherzosamente cosa fosse successo e ha spiegato:

Ho visto che le rotaie del tram andavano dritte, ma la strada quando entri da Corso Buenos Aires fa una v, come Verona. Io invece senza rendersene conto, perché io ero lì che "pronto" sempre in vivavoce eh.

Il siparietto con Barbara D'Urso

Interviene immediatamente la conduttrice che aggiunge: "Prima eri a telefono con una modella, poi con un'altra, insomma, ti si è confuso il cervello". Boldi, quindi, non esita a rispondere per le rime e dichiara: "Io frequento molto le modelle, è un periodo che mi piace...", D'Urso rincara la dose: "Eh ho visto al mio compleanno che ti piace". Il siparietto continua con il comico milanese che chiede: "Ah l'hai conosciuta la Elisa?", la padrona di casa un po' spaesata dalla domanda rivela di non ricordarsi chi fosse: "Non so se era Elisa, o l'altra, insomma non so chi fosse, ma era un ragazza molto bella". Il racconto, quindi, ritorna all'inconveniente verificatosi in centro a Milano: