Cristiana Ciacci sposa, le foto della nozze della figlia di Little Tony con Massimiliano Salvi Cristiana Ciacci si è sposata. Come mostrano gli scatti pubblicati su Instagram, l’unica figlia di Little Tony è convolata a nozze con Massimiliano Salvi, dopo 13 anni di amore. Insieme hanno avuto due figli, Melania e Mattia, paggetti d’onore del loro grande giorno, celebrato a Roma.

A cura di Elisabetta Murina

Cristiana Ciacci si è sposata. La figlia di Little Tony è convolata a nozze con il compagno Massimiliano Salvi, a cui era legata da oltre 13 anni. La proposta di matrimonio era arrivata solo di recente. I neo sposi hanno raccontato il loro grande giorno in una intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna.

Le nozze di Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi

Cristiana Ciacci ha detto sì al compagno Massimiliano Salvi, dopo una convivenza durata 13 anni. Il matrimonio si è tenuto domenica 11 giugno nella Basilica di Santa Francesca Romana, a Roma, poco distante dal Colosseo. La figlia di Little Tony ha così coronato il suo sogno d'amore con il padre dei suoi due ultimi figli, Melania e Mattia, paggetti d'onore. "Massimiliano è un uomo straordinario, riesce a garantirmi un sostegno continuo, a sorreggermi in quanto persona e in quanto personaggio pubblico", ha raccontato la neo sposa in un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna.

L'amore tra Cristiana e Massimiliano

Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi, 45 anni, sono una coppia da 13 anni. Al settimanale Diva e Donna, la figlia del cantante Little Tony (morto nel 2013) ha raccontato il primo incontro con l'uomo che da pochi giorni è diventato suo marito: "Ho conosciuto Massimiliano recitando in una compagnia teatrale e, guarda tu il destino, interpretavamo il ruolo degli sposi. Da quel momento non ci siamo più lasciati”. Insieme sono diventati genitori di due figli, una femmina e un maschio, Melania e Mattia, che sono stati i paggetti d'onore nel loro grande giorno. Per Ciacci, in realtà, non erano le prime nozze: si era già sposata due volte e dai precedenti mariti aveva avuto altri tre figli, Mirko, Melissa e Martina. La donna ha scelto di dare a tutti e cinque i figli un nome che inizia con la lettera M. E tutti e cinque hanno partecipato al giorno giorno della mamma.