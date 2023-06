Cristiana Ciacci racconta le sue nozze: “Ho lasciato due sedie vuote per ricordare mamma e papà” Cristiana Ciacci si è sposata, lo scorso 11 giugno, con il compagno Massimiliano Salvi. La figlia di Little Tony racconta le nozze da Serena Bortone e rivela un gesto fatto per ricordare il papà e la mamma che non ci sono più.

A cura di Ilaria Costabile

Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, è stata ospite del programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, dove ha parlato del suo matrimonio, celebrato lo scorso 11 giugno con il compagno Massimiliano Salvi.

Il primo matrimonio di Cristiana Ciacci

Nozze che arrivano dopo tredici anni di amore e due figli: Melania e Mattia. Come spiegato da Cristiana Ciacci si tratta di un rito voluto, desiderato, un momento che entrambi si sono costruiti e hanno fatto in modo che fosse il più bello possibile:

Ho cinque figli da tre uomini diversi ma non mi sono mai sposata. E ci tengo a dirlo chiaramente: non è il mio terzo matrimonio. Solo una volta mi sono sposata e con Massimiliano. È stato bellissimo, lo sognavo da sempre, con un vestito alla principessa Sissi. Prima d’ora non avevo mai trovato la persona giusta. Sono credente e non me la sono mai sentita fino ad oggi di fare una promessa del genere.

Il gesto per ricordare il papà e la mamma scomparsi

Un giorno bellissimo in cui, però, Cristiana ha dovuto fare a meno della presenza dei suoi genitori che da sempre l'hanno sostenuta e che avrebbero gioito insieme a lei di questo bellissimo momento. Per ricordarli e in qualche modo rimarcare la loro presenza, seppur non fisica, i due sposi hanno deciso di compiere un gesto a dir poco particolare: "Abbiamo messo due sedie vuote in Chiesa con una candela. Mi sono sciolta in lacrime" spiega a Serena Bortone. Il ricordo di Little Tony è ancora vivido e, infatti, Cristiana racconta una delle tante chiacchierate con suo padre: "Papà mi diceva sempre: “Quando ti sposerai papà ti canterà l’Ave Maria di Schubert" ed è per questo motivo che ha voluto il coro la intonasse: "Lì proprio…" aggiunge, per sottolineare la forte commozione provata in quegli istanti.