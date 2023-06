Benjamin Mascolo: “Bella Thorne guadagnava milioni con Onlyfans, il denaro ci ha allontanati” Benjamin Mascolo, cantante dell’ormai ex duo Benji&Fede, racconta i motivi dell’addio a Bella Thorne che lo hanno spinto a lasciare gli Stati Uniti per rientrare in Italia: “Ero ferito, è stato difficile”.

A cura di Stefania Rocco

Per la prima volta a distanza di quasi un anno dalla fine della relazione con Bella Thorne, Benjamin Mascolo accetta di raccontare a Vanity Fair che cosa non ha funzionato nel rapporto con la ex compagna. Benji riemerge da un periodo difficile, segnato non solo dalla rottura con Bella. Meno di un anno fa, ha deciso insieme a Federico Rossi di scioglie il duo Benji&Fede, che aveva regalato a entrambi una fortissima popolarità. Ha abbandonato gli Stati Uniti ed è tornato a vivere in Italia. “Inutile girarci attorno: ero così ferito dalla fine della storia con la mia ex… È stato un momento molto difficile a livello personale”, ammette oggi, al termine di un percorso di psicoterapia durato un anno che lo ha aiutato a ritrovarsi.

Perché è finita tra Benji e Bella Thorne

“Ho accettato delle cose che non avrei dovuto accettare”: così risponde Benjamin quando gli chiedono quali siano stati i suoi errori. Poi, entrando nello specifico, ricorda cosa lo abbia fatto sentire lontano da quella ex compagna tanto ingombrante: “La bisessualità un problema? Assolutamente no, ho sempre rispettato il suo orientamento”. È stato tutto il resto a non avere funzionato:

Posso dirle che nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia… Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso. Credo che lo dimostrino le mie scelte di vita: abbiamo sciolto Benji e Fede all’apice del successo perché era arrivato il momento di dire stop e di raccontarci in maniera nuova. Bella invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi. Non l’ho mai giudicata, sono anche dell’idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla.

Bella Thorne legata a Mark Emms, suo futuro marito

Bella Thorne oggi è legata al produttore cinematografico e televisivo Mark Emms, conosciuto a un party di Cara Delevigne. I due stanno insieme dallo scorso anno e, solo di recente, l’attrice ha ricevuto un preziosissimo anello di fidanzamento da parte del compagno che le ha chiesto di sposarlo.