Taylor Swift è single, dopo 6 anni è finita la relazione con Joe Alwyn Taylor Swift e Joe Alwyn si sono lasciati dopo 6 anni insieme. Stando a quanto riporta la stampa americana, la rottura tra l’artista e l’attore sarebbe avvenuta in modo amichevole, senza drammi, diverse settimane fa.

A cura di Elisabetta Murina

Taylor Swift è single: la storia d'amore con Joe Alwyn è arrivata al capolinea dopo 6 anni. A riportare per primo la notizia il sito americano Entertainment Tonight, spiegando che la rottura sarebbe avvenuta "settimane fa". La coppia aveva iniziato a frequentarsi nel 2016.

La rottura tra Taylor Swift e Joe Alwyn

Stando a quanto riporta la stampa americana, l'artista e il compagno, attore, si sarebbero lasciati alcune settimane fa. Non si sa con precisione quali siano state le ragioni, ma pare che la rottura sia avvenuto in modo amichevole e "non sia stata drammatica". La relazione "ha fatto il suo corso", senza particolari rancori da nessuna delle due parti. Swift, 33 anni, al momento è impegnata nel suo tour The Eras e sembra che Alwyn non abbia assistito a nessun dei suoi show, segnale che non era passato inosservato agli occhi dei fan della coppia.

La storia tra Taylor Swift e Joe Alwyn

Swift e Alwyn avevano iniziato a frequentarsi nel 2016, cercando di mantenere la loro storia il più possibile privata, lontano dai riflettori e dai gossip. La notizia della rottura è arrivata all'improvviso, visto che la relazione appariva piuttosto solida e consolidata, tanto che lo scorso anno si vociferava perfino l'ipotesi delle nozze.

Un rapporto, il loro, che li ha visti vicini anche da un punto di vista professionale: Alwyn ha collaborato (con lo pseudonimo di William Bowery) alla scrittura di alcuni brani contenuti nell'ultimo album di Taylor Swift, cioè Folklore, Evermore e Midnights. E la stessa cantautrice, negli anni, ha dedicato alcune canzoni al loro amore: l'ultima si intitola Lavender Haze. In passato, Swift ha avuto diverse relazioni con personaggi noti, come Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris e Tom Hiddleston.