Taylor Swift e Travis Kelce in atteggiamenti intimi dopo la partita dei Kansas: le foto sono virali Taylor Swift e Travis Kelce sarebbero una coppia a tutti gli effetti. A supporto delle indiscrezioni, la pop star è stata fotografata insieme al giocatore dei Kansas City Chiefs in atteggiamenti intimi durante un party post partita. Le foto sono virali sui social.

A cura di Sara Leombruno

Taylor Swift e Travis Kelce sarebbero una coppia a tutti gli effetti. A supporto delle indiscrezioni, la pop star è stata fotografata all’Arrowhead Stadium per un match di football dei Kansas City Chiefs, la squadra del suo presunto nuovo flirt. Dopo la vittoria contro i Chicago Bears, i due avrebbero poi festeggiato insieme al Prime Social di Kansas City. A dimostrarlo diverse foto ottenute da TMZ, nelle quali la cantante 33enne è stata immortalata con il braccio avvolto attorno al collo del giocatore all'interno del locale. Una fonte aveva precedentemente rivelato a People, noto magazine britannico, il fatto che Kelce avesse preso in affitto l'intero ristorante proprio per organizzare una festa per i suoi amici.

Taylor Swift allo stadio con la madre del suo nuovo fidanzato

Durante la partita, Taylor Swift era stata fotografata mentre era seduta in un privè allo stadio accanto alla mamma di Kelce, Donna Kelce: le due sono state riprese anche mentre esultavano insieme con gioia dopo un touchdown della squadra dei Kansas. Un filmato che ritrae il momento è stato condiviso dalla NFL su X e ha acquisito oltre un milione di visualizzazioni. Secondo Fox Sports, probabilmente aiutata dalla presenza della star di fama mondiale, la partita ha avuto 24,3 milioni di spettatori, diventando così la trasmissione televisiva più apprezzata della settimana su qualsiasi rete.

Le parole di Travis Kelce

Ma i "benefits" della presenza della vincitrice di 12 Grammy allo stadio dei Kansas non finiscono qui: secondo Fanatics, il partner di e-commerce della NFL, anche le maglie di Kelce hanno visto un aumento notevole delle vendite. Travis Kelce ha commentato la partecipazione della sua nuova presunta fidanzata nell'ultimo episodio del suo podcast, New Heights con Jason e Travis Kelce: "Ho semplicemente pensato che fosse fantastico che tutti nella suite non avessero altro che cose positive da dire su di lei – ha detto – Lei è stata fantastica con i miei amici e la mia famiglia, tutti hanno parlato bene di lei e per di più la giornata è stata perfetta per i fan dei Chiefs, ovviamente".