Taylor Swift e Travis Kelce, weekend romantico in Missouri: “Hanno festeggiato il compleanno di lui” Taylor Swift e Travis Kelce avrebbero trascorso un romantico weekend in gran segreto a Kansas City. La cantante sarebbe volata in Missouri lo scorso venerdì per festeggiare il compleanno del presunto fidanzato: “Notte di relax insieme”.

A cura di Gaia Martino

Taylor Swift e Travis Kelce secondo i tabloid americani sarebbero una coppia a tutti gli effetti. Nonostante le dichiarazioni enigmatiche del giocatore di football americano a NFL+ – "So cosa volete sentir dire, ma non vi darò niente. Non parlerò della mia vita personale" – i media insistono sul gossip. Secondo UsWeekly i due avrebbero festeggiato il compleanno di Kelce insieme in gran segreto: "Hanno trascorso la notte insieme". Il giocatore lo scorso 5 ottobre ha compiuto 34 anni.

Swift e Kelce, la festa di compleanno segreta

Travis Kelce, giocatore di football americano che milita nel ruolo di tight end per i Kansas City Chiefs della National Football League, e Taylor Swift ci tengono alla loro privacy e per questo motivo non avrebbero ancora reso pubblica la loro relazione. Secondo US Weekly la cantante lo scorso 6 ottobre è volata a Kansas City da Nashville per festeggiare il compleanno del suo presunto fidanzato: i due si sarebbero regalati una serata intima, "una notte in totale relax", si legge. Due giorni dopo sarebbe rientrata per riprendere gli impegni di lavoro: non avrebbe, infatti, assistito alla partita di Kelce all'US Bank Stadium di Minneapolis domenica sera.

Le parole di Travis Kelce

Trevis Kelce ai microfoni di NFL+ ha risposto in maniera enigmatica al gossip su Taylor Swift. "Non parlerò della mia vita personale, non vi dirò niente. Ho già detto ciò che ho detto, è così, e come è" sono state le sue parole. Il giocatore di football americano fa riferimento alla conferenza stampa tenutasi il 7 ottobre prima della partita della NFL contro i Minnesota Vikings nella quale ha commentato i numerosi di paparazzi intorno a lui nell'ultimo periodo, citando anche Taylor Swift. Parole che hanno acceso ancora di più la curiosità nei fan:

