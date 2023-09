Taylor Swfit guarda la partita di Travis Kelce e lascia con lui lo stadio: i due sarebbero una coppia Taylor Swift e Travis Kelce si starebbero frequentando. La cantante è stata vista alla partita di football del giocatore dei Kansas City Chiefs, seduta in tribuna vicino alla madre di lui. I due hanno poi lasciato insieme lo stadio. È nuovo amore?

A cura di Elisabetta Murina

Taylor Swift e Travis Kelce. Due nomi che fino a qualche giorno fa, vicini, non avrebbero fatto insospettire nessuno. Ora invece, sui social sembra non si parli d'altro. La cantante e il campione di football americano, giocatore dei Kansas City Chiefs, potrebbero essere una nuova coppia

Gli indizi della frequentazione tra Taylor Swift e Travis Kelce

Ci sono alcuni indizi che hanno fatto insospettire i fan più attenti, ipotizzando che tra loro ci fosse una frequentazione in corso. Il primo fra tutti è stata la presenza di Taylor Swift all'incontro tra i Chiefs e i Chicago Bears, che si è tenuto domenica all'Arrowhead Stadium. Non solo: la cantante era seduta accanto alla mamma di Travis Kelce ed esultava ad ogni punto della squadra. Insomma, un atteggiamento da vera e propria tifosa.

Un video che circola sui social mostra poi Kelce e Swift lasciare insieme lo stadio: lei vestita con i colori della sqaudra, bianco e rosso, mentre lui con un completo beige e azzurro. Sarebbe stato il giocatore a fare il primo passo, invitando la cantante alla partita dopo aver assistito al suo concerto in Pennsylvania.

Il passato sentimentale di Taylor Swift

Dopo la rottura con Joe Alwyn, Taylor Swift aveva voltato pagina. A distanza di un mese, era stata avvistata per la prima volta con Matty Healy, cantautore e musicista inglese, frontman della band 1975. I due erano stati paparazzati mentre passeggiavano a Casa Cipriani, a New York, tenendosi per mano. Di recente, poi, il cantautore inglese era stato visto da alcuni fan in tutte e tre le date del tour di Swift a Nashville. I due avrebbero però smesso di frequentarsi quasi all'improvviso, quando sembrava che tutto stesse procedendo a gonfie vele. La cantante, ora, è di nuovo felice con il giocatore di football americano Travis Kelce?