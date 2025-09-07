Scandalo Coldplay, Kristin Cabot divorzia dal marito Andrew e la ex di lui attacca: “È uno str**, se l’è cercata”

Dopo lo scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay, è finito il matrimonio tra Kristin Cabot e il marito Andrew. La ex moglie di lui attacca: “È uno str*, se l’è cercata. Non è una brava persona”.

A sinistra Andy Byron e Kristin Cabot, a destra Andrew Cabot

Lo scorso luglio, Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente CEO e direttrice delle risorse umane di Astronomer, azienda specializzata in software, sono finiti sotto i riflettori per la reazione scomposta avuta quando la kiss cam del concerto dei Coldplay si è posata su di loro. Lui si è gettato a terra, lei è scappata. Sono bastati pochi istanti perché tutti capissero che i due erano amanti. Entrambi hanno lasciato il posto di lavoro. In queste ore, inoltre, è stata diffusa la notizia secondo la quale, dopo lo scandalo, sarebbe finito il matrimonio di Cabot con il marito.

Kristin Cabot ha chiesto il divorzio a Andrew Cabot

Kristin aveva preso il cognome del marito, Andrew Cabot, erede dell'azienda Privateer Rum. In particolare, l'uomo si occupa della visione e della strategia dell'azienda. Cabot lavora a stretto contatto con il team che produce uno dei rum più pregiati al mondo. Kristin e Andrew Cabot hanno due figli. Il matrimonio, purtroppo, non è riuscito a reggere alla portata dello scandalo. I due hanno deciso di lasciarsi. A riportare la notizia è il Daily Mail. Secondo quanto sostiene il noto tabloid britannico, Kristin Cabot avrebbe presentato la richiesta di divorzio il 13 agosto, dunque meno di un mese dopo lo scandalo della kiss cam.

La reazione dell'ex moglie di Andrew Cabot

Il Daily Mail ha raccolto le dichiarazioni di Julia, ex moglie di Andrew (Cabot è stato sposato tre volte, ndr). La donna e l'imprenditore hanno condiviso quattro anni di matrimonio prima di dirsi addio nel 2018: "È uno str* e se l'è cercata". Julia ha aggiunto di avere contattato il suo ex marito dopo che le immagini del concerto dei Coldplay sono diventate virali, ma Cabot sarebbe apparso completamente disinteressato all'accaduto: