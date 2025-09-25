Svolta nel caso Coldplay, al concerto c’era anche il marito di Kristin Cabot: “Era insieme a un’altra donna”

Nuovo colpo di scena nel caso di Andy Byron e Kristin Cabot, i due colleghi beccati insieme al concerto dei Coldplay a Boston lo scorso luglio. Secondo quanto riferito da fonti britanniche, allo stesso evento era presente anche il marito di lei, Andrew Cabot: “Aveva un appuntamento con un’altra donna, oggi è la sua compagna”.

Nuovo colpo di scena nel caso di Andy Byron e Kristin Cabot, il Ceo e il Capo delle Risorse Umane di Astronomer – oggi non più in servizio – beccati insieme al concerto dei Coldplay a Boston lo scorso luglio. Secondo quanto riferito da fonti britanniche, allo stesso evento era presente anche il marito di lei, Andrew Cabot: "Aveva un appuntamento con un'altra donna, che oggi è la sua compagna".

Il colpo di scena su Andrew Cabot

Dopo lo scandalo, sul marito di Kristin Cabot, Andrew, si erano rincorse diverse voci. Nei giorni immediatamente successivi alla famosa Kiss Cam, infatti, la versione più accreditata dai media britannici era che l'uomo si trovasse in Giappone per lavoro. Un'occasione perfetta per Kristin per dedicarsi del tempo insieme a quello si pensava fosse il suo collega e amante. Adesso, però, il Times riporta una versione completamente diversa: Andrew si trovava probabilmente allo stesso concerto per un appuntamento insieme a un'altra donna, con la quale avrebbe attualmente una relazione.

La verità su Andy Byron e Kristin Cabot

Inoltre, secondo quanto riferito al Times da una fonte vicina alla famiglia, Kristin e suo marito vivevano separati già da settimane. A confermare i fatti è stato anche un portavoce di Andrew, che al magazine People ha riferito che la decisione di divorziare fosse stata già presa prima del concerto, salvo poi essere presentata ufficialmente da Kristin lo scorso 13 agosto. Nessun tradimento, nessuno scandalo, dunque. Solo due colleghi che si sarebbero scambiati un abbraccio un po' troppo amichevole a un evento. Poco dopo la vicenda, tuttavia, sia Kabot che Byron si sono dimessi da Astronomer, l'azienda per cui lavoravano, e la donna era stata etichettata come "rovinafamiglie", definizione che aveva distrutto la sua vita lavorativa e privata.