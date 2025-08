Louis Tomlinson fidanzato con Zara McDermott: l’ex degli One Direction ufficializza l’amore, la prima foto insieme

Louis Tomlinson e Zara McDermott hanno ufficializzato la loro storia d'amore. L'ex membro degli One Direction ha pubblicato su Instagram la prima foto con la fidanzata, presentatrice tv. I due sarebbero una coppia già dallo scorso marzo, quando hanno iniziato a comparire sui social i primi indizi, ma l'ufficialità è arrivata solo ora con lo scatto.

La foto che ufficializza la storia tra Louis Tomlinson e Zara McDermott

Zara McDermott e Louis Tomlinson hanno ufficializzato la loro storia d'amore pubblicando su Instagram il primo scatto di coppia. Si tratta di una romantica foto in cui si baciano, un selfie scattato dal cantante per la precisione, che mostra il loro legame. La presentatrice tv ha condiviso l'immagine sul suo profilo, scegliendo di accompagnarla a un cuore rosso come didascalia. I due si frequenterebbero già da qualche mese, ma hanno deciso di renderlo ufficiale solo ora.

La storia d'amore tra Louis Tomlinson e Zara McDermott

La frequentazione tra il cantautore (ex membro degli One Direction) e la presentatrice, in passato anche concorrente di reality come Love Island e X Factor: Celebrity, sarebbe iniziata lo scorso marzo. In quel mese, infatti, i due erano stati paparazzati insieme dal sito inglese The Sun durante una fuga d'amore. Ad aprile avevano poi iniziato a pubblicare alcune Instagram stories nello stesso luogo, a poco tempo di distanza, pur senza mostrarsi mai insieme, ma alimentando le voci di un flirt in corso. La conferma è arrivata ad agosto con il primo selfie di coppia ufficiale. Prima di Tomlinson, McDermott ha avuto una storia d'amore con il personaggio televisivo Sam Thompson, durata per circa cinque anni prima della rottura. Il cantante invece è stato legato alla modella Eleanor Calder per oltre 10 anni ed è padre di un bambino, Freddie, avuto con Briana Jungwirth.