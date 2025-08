Victoria De Angelis innamorata di Luna Passos, le foto della romantica vacanza: “Un’estate di baci e abbracci”

Victoria De Angelis innamorata di Luna Passos. La 25enne, bassista dei Maneskin, sta trascorrendo una romantica vacanza alle isole Eolie, in Sicilia, insieme alla fidanzata. Su Instagram alcuni scatti della loro estate all'insegna del sole e del relax. Le due sono una coppia dal 2023 e fu il settimanale Chi a pubblicare le loro prime foto.

Le foto di Victoria De Angelis in vacanza con la fidanzata

Victoria De Angelis ha pubblicato su Instagram alcune foto della sua estate insieme alla fidanzata Luna Passos, modella di professione. Le due si sono concesse una romantica vacanza in Sicilia, nelle Isole Eolie, tra sole, mare, relax e passione. Negli scatti, la bassista dei Maneskin bacia la fidanzata e si diverte con lei e altre amiche, dalle giornate trascorse in barca ai cocktail sorseggiati insieme."È un'estate di baci, abbracci e tette", ha scritto Victoria ad accompagnare il carosello di immagini.

La storia d'amore tra Victoria De Angelis e Luna Passos

Era giugno 2023 quando il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto di Victoria De Angelis e Luna Passos insieme in barca. Poco dopo, era stata la stessa bassista dei Maneskin a ufficializzare la relazione con la modella e a confermare la loro frequentazione. Nel corso degli anni, le due hanno più volte raccontato il loro amore sui social, tra traguardi e momenti condivisi insieme. La scorsa estate hanno festeggiato un anno d'amore con una vacanza ai Caraibi, mentre per i 25 anni di Victoria, la fidanzata le ha scritto una romantica dedica d'amore, accompagnata da una loro foto insieme in questo importante traguardo. Nel 2021, in un'intervista a Vanity Fair, la bassista aveva parlato per la prima vola della sua sessualità: "È stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa".