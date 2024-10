video suggerito

Mel B esclusa dalla chat con le Spice Girls, lo sfogo contro le ex colleghe: "Sono delle teste di ca***" Melanie Brown, Mel B delle Spice Girls, avrebbe insultato le ex colleghe nel corso di una trasmissione televisiva britannica. Il motivo dei contrasti sarebbe legato a un loro rifiuto su una possibile reunion della band.

Tra le Spice Girls c'è maretta. Stando a quanto riportato dal The Sun, nel corso del programma televisivo britannico Never Mind the Buzzococks Melanie Brown avrebbe insultato le sue ex colleghe. Il motivo del litigio sarebbe legato a un loro rifiuto su una possibile reunion della band.

Cosa ha detto Melanie Brown contro le Spice Girls

Nel corso della trasmissione Never Mind the Buzzococks a Melanie Brown è stato chiesto come mai fosse stata cacciata dal gruppo WhatsApp delle Spice Girls. La risposta è stata abbastanza esplicita: "Perché sono delle teste di ca**o". In passato aveva già parlato alla stampa britannica dell'argomento: "Sono del Nord (dell'Inghilterra, ndr) e dico quello che penso e sento. Continuo a dire alle ragazze: ‘Dobbiamo tornare in tour'". Poco dopo la messa in onda della trasmissione, però, i suoi rappresentati legali hanno fatto sapere che non intendeva offendere le sue ex colleghe: "La sua non era un'offesa. Non voleva insultare nessuno, è stata semplicemente una frase fatta con il tipico umorismo di Brown e non per cattiveria verso quelle che non sono solo colleghe, ma anche amiche".

La reunion delle Spice Girls al compleanno di Victoria Beckham

In occasione del 50esimo compleanno di Victoria Beckham, le Spice Girls si sono riunite per festeggiare insieme. Nei video del party condivisi da David Beckham, Mel B, Melanie C, Emma Bunton e Geri Halliwell si sono esibite al fianco della festeggiata sulle note di Stop, uno dei loro brani di maggior successo. Nonostante nelle immagini sembrassero unite come un tempo, poco dopo sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni secondo le quali tra Melanie Brown e Geri Halliwell i rapporti fossero molto tesi. I tabloid raccontavano come Geri si fosse tenuta "il più lontano possibile" da Mel e che non avesse alcuna intenzione di "ascoltare quello che aveva da dire".